PSPA: Elbląg – miasto przyjazne elektromobilności

Urzędnicy miejscy w Elblągu zostali przeszkoleni z elektromobilności i ustawowych wymogów w tym zakresie. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, największa organizacja branżowa w kraju, wyróżniło także magistrat certyfikatem „Miasta przyjaznego elektromobilności” oraz podpisało z gminą List intencyjny o współpracy, w ramach którego PSPA będzie wspierało Elbląg w zakresie wdrażania elektromobilności.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada konkretne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego. Według nich, już w 2020 roku gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców powinny posiadać we flocie użytkowanych pojazdów 10 proc. samochodów elektrycznych. Podobne wymogi dotyczą świadczenia usługi komunikacji miejskiej oraz innych zadań własnych gminy. Docelowo, co najmniej 30 proc. pojazdów będzie musiało być zero- lub niskoemisyjna. Ponadto w gminach ma rozwijać się infrastruktura ładowania EV.

– Cykl ogólnopolskich szkoleń dla miast, organizowany przez PSPA, jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed administracją lokalną. Ich celem jest zapoznanie samorządów i spółek od nich zależnych z konsekwencjami nowych przepisów – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

W szkoleniu w Elblągu wzięło udział około 50 urzędników. Poznali obowiązki wynikające z nowych regulacji prawnych oraz dostępne na rynku rozwiązania w zakresie planowania infrastruktury ładowania i budowy floty pojazdów zeroemisyjnych. Dysponują odpowiednią wiedzą niezbędną do wdrażania elektromobilności, co potwierdza certyfikat „Miasto przyjazne elektromobilności”, przyznany Elblągowi przez PSPA. Odebrał go wiceprezydent miasta Janusz Nowak.

– Jesteśmy na początku drogi do elektromobilności, ale już dzisiaj dołączamy do miast otwartych na innowacje, które budują wiedzę w tym zakresie. Dziękujemy PSPA za organizację profesjonalnego szkolenia, przyznany certyfikat i deklarację wsparcia przy wdrażaniu elektromobilności – powiedział wiceprezydent Janusz Nowak.

Współpraca opierać się będzie w szczególności na upowszechnianiu wiedzy związanej z rozwojem nowej mobilności w miastach, w tym rozwoju sektora elektromobilności, inicjowaniu i prowadzeniu konsultacji branżowych, przyczyniających się do wypracowania lepszych jakościowo rozwiązań w zakresie rozwoju rynku paliw alternatywnych, wymianie posiadanej wiedzy i doświadczeń w przedmiotowym zakresie oraz inicjowaniu i prowadzeniu wspólnych projektów.

W tym roku PSPA przeszkoli jeszcze pracowników ponad 20 urzędów miejskich w Polsce, w tym m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Toruniu i Bydgoszczy. Do tej pory szkolenia odbyły się w Rzeszowie, Rybniku, Tychach, Gdańsku i Gdyni, a także dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach. Kolejne samorządy mogą zgłaszać chęć organizacji darmowych szkoleń poprzez stronę elektromobilnoscwpraktyce.pl. Projekt jest objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Energii, a parterami strategicznymi cyklu są PGE Nowa Energia i ABB. Merytorycznie cykl wpierają BMW Polska, DLA Piper, Alphabet Polska Fleet Management, Engie Polska i PGL Lasy Państwowe.

PSPA