PSPA liczy na zmiany w ustawie o elektromobilności po jej wejściu w życie

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) liczy, że po wejściu w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych resort będzie obserwować odpowiedź rynku, zmieniając i uzupełniając regulacje, poinformował dyrektor zarządzający Maciej Mazur. Ustawę w poniedziałek podpisał Prezydent.

„Podpisana przez prezydenta ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych to krok milowy w drodze do niskoemisyjnego transportu w Polsce. To bardzo ważny akt prawny, a konieczność jego uchwalenia wynika zarówno z konieczności implementacji prawa europejskiego, jak i potrzeby uregulowania rynku paliw alternatywnych w Polsce. Według branży związanej z elektromobilnością, obecny kształt aktu budzi jednak sporo wątpliwości interpretacyjnych. Dlatego z dużym zadowoleniem przyjęliśmy deklarację wiceministra energii Michała Kurtyki, który zapowiedział, że po wejściu w życie ustawy resort będzie obserwować odpowiedź rynku, zmieniając i uzupełniając regulacje. Dialog z sektorem to jedyny sposób, by wypracować najlepsze rozwiązania prawne i organizacyjne, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju tego rynku w Polsce” – powiedział Mazur, cytowany w komunikacie.

Celem wprowadzenia ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest uregulowanie rynku paliw alternatywnych w Polsce, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Akt prawny ma rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury w aglomeracjach, na obszarach gęsto zaludnionych, oraz wzdłuż transeuropejskich drogowych korytarzy transportowych, co pozwoli na swobodne przemieszczanie się pojazdów napędzanych tymi paliwami. Ustawa stworzy system regulacyjny umożliwiający budowę do 2020 roku publicznej infrastruktury ładowania EV, a także tankowania pojazdów CNG i LNG. Inwestycje te mają się przyczynić do rozwoju transportu nisko- i zeroemisyjnego, co z kolei doprowadzi m.in. do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza, dodano.

„Ustawa przewiduje system zachęt, w tym zniesienie akcyzy na samochody elektryczne, większe odpisy amortyzacyjne dla firm, zwolnienie ich z opłat za parkowanie czy możliwość poruszania się pojazdów o napędzie elektrycznym po pasach dla autobusów. W dokumencie znalazł się też pomysł wprowadzenia obligatoryjnego udziału pojazdów napędzanych energią elektryczną we flocie części organów administracji centralnej oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego” – przypomniano w komunikacie.

ISB News/PSPA