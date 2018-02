Rafineria Gdańska wróci do normalnej pracy po usterce

Pełna produkcja w rafinerii Grupy Lotos (GL) w Gdańsku ma wrócić w piątek – poinformował w środę PAP Robert Stępniak z Biura Komunikacji GL. Postój w pracy zakładu to efekt awarii zasilania energią elektryczną z zewnętrznej stacji, do której doszło we wtorek.

„Większość instalacji w zakładzie została już przywrócona do pracy. Ten proces odbywa się stopniowo. Pełne, stuprocentowe uruchomienie produkcji paliw w rafinerii na stan sprzed awarii planowane jest na piątek” – wyjaśnił Stępniak.

Do przerwy w zasilaniu rafinerii w Gdańsku energią elektryczną z jednej z linii zasilających doszło we wtorek ok. południa. Wywołało to zatrzymanie większości instalacji produkcyjnych, nie powodując żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska. „Zdarzenie to nie ma wpływu na bieżącą sprzedaż produktów naftowych wytwarzanych w rafinerii. Spółka ma bowiem odpowiednie zapasy paliw” – podkreślił Stępniak.

Polska Agencja Prasowa