Po przerwie zasilania przywrócono pełną produkcję w rafinerii Lotosu

W gdańskiej rafinerii Grupy Lotos przywrócono do pracy wszystkie instalacje, które sukcesywne uruchamiano od wtorku, kiedy to doszło do krótkotrwałej przerwy w zasilaniu energią elektryczną z zewnętrznego źródła – poinformowała w piątek paliwowa spółka.

„Incydent pozostał bez wpływu na sprzedaż produktów” – poinformował Lotos.

Do 30-minutowej przerwy w zasilaniu energią elektryczną z zewnętrznej stacji doszło we wtorek. Było to powodem zatrzymania instalacji produkcyjnych rafinerii w Gdańsku.

Jak poinformowała wtedy spółka, prawidłowo zadziałały systemy zabezpieczające, a po przywróceniu napięcia, obsługa rafinerii przystąpiła do stabilizowania parametrów pracy zakładu i uruchamiania kolejnych instalacji.

Przerwa w zewnętrznym zasilaniu, a następnie zatrzymanie większej części instalacji, nie spowodowało zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Polska Agencja Prasowa