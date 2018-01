Jakóbik: Szyszko odchodzi. Tchórzewski zostaje

– Nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego może przynieść przełom w energetyce. Droga do tego stoi otworem po odejściu ministra Jana Szyszki, który blokował atom. Nie wiadomo, czy program Czyste Powietrze przyspieszy, bo hamuje go resort energii, w którym nie było zmian – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Szyszko odchodzi

W samo południe 9 stycznia odbyło się zaprzysiężenie nowych ministrów gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. W ich gronie zabrakło ministra środowiska Jana Szyszki, który został zdymisjonowany.

Na jego miejsce zaprzysiężony został Henryk Kowalczyk. Co ciekawe, w końcowym etapie brał on udział w negocjacjach pakietu zimowego, czyli szeregu regulacji unijnych na rzecz transformacji energetyki. Rozmowy o klimacie nie powodziły się ministrowi Szyszce, który przegrał grę o reformę polityki klimatycznej w głosowaniach dotyczących backloadingu i Funduszu Modernizacyjnego.

– Chcemy być rządem, który łączy gospodarkę ze społeczeństwem – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Łącząc te deklaracje i zmiany kadrowe z faktem, że w dzień rekonstrukcji premier widzi się z przewodniczącym Komisji Europejskiej można spekulować, że zapowiada się stonowanie nastrojów w relacjach z tą instytucją zaognionych ze względu na spór o reformę sądownictwa.

Zmiany w działach administracji

Stanowisko utrzymał minister energii Krzysztof Tchórzewski. Nie wiadomo, czy resort odpowiedzialny za energetykę otrzyma kompetencję środowiska, np. zarządzanie koncesjami wydobywczymi. Byłoby to bardziej prawdopodobne, gdyby doszło do likwidacji resortu z Wawelskiej. Jadwiga Emilewicz została ministrem przedsiębiorczości i technologii. Jerzy Kwieciński został ministrem inwestycji i rozwoju. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk został szefem resortu infrastruktury – bez budownictwa.

Oznacza to, że należy spodziewać się przesunięć w działach administracji publicznej, a co za tym idzie podziału kompetencji w rządzie. To istotne dla sektora energetyki i środowiska. Potwierdził to prezydent, który mówił o zmianach, które będą także „strukturalne i organizacyjne”.

Atom a Czyste Powietrze

Stanowiska stracili także minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Zastąpili ich odpowiednio Jacek Czaputowicz i Mariusz Błaszczak.

Z punktu widzenia polityki energetyczno-klimatycznej należy spodziewać się większego nacisku na realizację postulatów z planu Mateusza Morawieckiego, czyli Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Ambicje programu Czyste Powietrze może hamować resort energii, ale program jądrowy nie ma już głównego przeciwnika w rządzie. Czy oznacza to, że roszada w PGE EJ1 zwiastuje powstanie nowej spółki odpowiedzialnej za polską elektrownię jądrową?