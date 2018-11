Resort środowiska zapowiada korektę programu Czyste Powietrze

W związku z wprowadzeniem ulgi podatkowej, program antysmogowy Czyste powietrze będzie zmodyfikowany – zapowiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. Przekonywał, że beneficjenci na tej zmianie nie stracą.

Minister na środowej konferencji prasowej ocenił, że procedowana obecnie przez Senat nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która pozwoli na odliczenie od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego, powinna wejść w życie z 1 stycznia 2019 roku.

Ustawa ta – jak dodał Kowalczyk – przewiduje też zwolnienie podatkowe od otrzymanych dotacji na termomodernizację budynków. „Dotychczasowa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidywała do tej pory takich zwolnień” – przyznał. Oznacza to, że od otrzymanej dotacji beneficjent musiałby zapłacić podatek.

Szef resortu środowiska dodał, że w związku z procedowaną przez Senat ustawą konieczna będzie modyfikacja programu Czyste powietrze.

„Modyfikacja będzie polegała na zmniejszeniu dotacji, a w to miejsce zastąpienie dotacji ulgą podatkową. Pragnę zagwarantować, że na pewno beneficjenci na tym nie stracą, wręcz mogą zyskać 1 czy 2 proc, (…) Na przykład 60-proc. dotacja będzie zamieniona na dotację trochę mniejszą plus ulga podatkowa. Dla osób, które nie płacą PIT dotacja będzie zachowana zgodnie z tym, co jest. Ta korekta będzie dotyczyć tylko tych, którzy będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej” – powiedział Kowalczyk.

Minister poinformował ponadto, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisze porozumienie o udostępnieniu środków na realizację programu Czyste powietrze z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, które są operatorami tego programu.

Polska Agencja Prasowa