Reuters: Gazprom chce przedłużyć tranzyt gazu przez Ukrainę

Gazprom chce przedłużyć, wygasający z końcem 2019 roku, kontrakt na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę.

Reuters informuje, że nowa umowa miałaby charakter krótkoterminowy i dotyczyłaby przesyłu małych wolumenów. Według źródeł agencji, rosyjski monopolista chce w ten sposób kupić sobie czas na dokończenie budowy gazociągów omijających Ukrainę, w tym Nord Stream 2. Według pierwotnych założeń, kontrowersyjny gazociąg, który ma połączyć Rosję i Niemcy miał zostać ukończony pod koniec 2019 roku. Jednak do tego czasu nie powstanie jego lądowa odnoga w Niemczech, czyli gazociąg EUGAL, który umożliwiłby przesył gazu na zachód Europy.

Na początku tygodnia Wiedomosti sugerował, że kolejna runda rozmów o przyszłości tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę miałaby odbyć się 16 września w Brukseli. Doniesień gazety nie potwierdził zarówno Gazprom, jak i ukraiński Naftogaz. W 2019 roku wygasa umowa tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy. Dla Kijowa ma ona kluczowe znaczenie, ponieważ dzięki opłatom przesyłowym, do ukraińskiego budżetu trafia rocznie ok. 3 mld dolarów, co odpowiada ok. 3 procent tamtejszego PKB. W przeszłości Gazprom nie wykluczał, że nie przedłuży kontraktu tranzytowego. W 2018 roku Rosja eksportowała 201,7 mld m sześc. gazu, z czego 86,8 mld m sześc. (ok. 43 procent) zostało dostarczone przez terytorium Ukrainy.

Reuters/Piotr Stępiński