Rolnicy również są objęci działaniami osłonowymi przed wzrostem cen energii

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wzięli udział 1 sierpnia 2019 r. we wspólnej konferencji prasowej, podczas której ministrowie przedstawili regulacje prawne dotyczące cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych prowadzących działalność rolniczą.

31.07.2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wśród przepisów tej ustawy znajduje się regulacja mówiąca o zmianie terminu składania oświadczeń, o którym mowa w art. 5 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 1210) na 13 sierpnia 2019 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych w dalszym toku prac legislacyjnych procedowana będzie w Senacie RP i następnie zostanie przekazana do podpisu przez Prezydenta RP.

W związku z kierowanymi do Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi licznymi pytaniami nt. stosowania przepisów ustawy do odbiorców końcowych prowadzących działalność rolniczą, wyjaśniamy, że w opinii ME i MRiRW rozwiązania te mają również zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność rolniczą.

– Rolnictwo to niezmiernie ważna gałąź polskiej gospodarki i została objęta przez Rząd działaniami osłonowymi przed wzrostem cen energii elektrycznej. Dzięki uchwalonej wczoraj nowelizacji, termin składania oświadczeń przez mikro i małych przedsiębiorców korzystających z innych taryf niż taryfa G, także tych prowadzących działalność rolniczą, został przesunięty na 13 sierpnia 2019 r. Były sugestie, by termin ten był jeszcze dłuższy, ale, chciałbym podkreślić, znacząco opóźniłoby to wypłaty rekompensat spółkom energetycznym oraz opóźniło termin zmiany umów – odbiorcom – powiedział Minister Krzysztof Tchórzewski.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wyraźnie podkreślił, że rolnicy mają prawo skorzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie o cenach prądu. – Niezależnie od posiadanej umowy na dostawę energii elektrycznej oraz stosowanej taryfy w rozliczeniach z zakładem energetycznym, rolnicy i przedsiębiorstwa sektora rolnego mają zagwarantowane takie same warunki jak inni przedsiębiorcy – powiedział. – W zależności od wielkości gospodarstwa rolnego, w szczególności ilości osób zatrudnionych, osiąganych przychodów, przepisy unijne dotyczące pomocy w rolnictwie (Rozporządzenia Komisji nr 702/2014) zaliczają rolników do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Te same kryteria wynikają z krajowych przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców. Dlatego warunkiem skorzystania z przygotowanych rozwiązań jest spełnienie odpowiednich kryteriów – dodał minister Ardanowski.

Zgodnie z prawem unijnym, a także przepisami prawa krajowego, przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną, dlatego:

– rolnicy korzystający z grupy taryfowej G nie muszą składać oświadczenia i zamrożenie ceny energii elektrycznej przysługuje im automatycznie z mocy ustawy,

– mikro i mali przedsiębiorcy będący rolnikami, korzystający z innych taryf niż G, którzy dotychczas nie złożyli oświadczeń, aby w II półroczu skorzystać z zamrożonych cen energii powinni złożyć do sprzedawców energii, z którymi łączą ich aktualne umowy, najpóźniej do 13 sierpnia, oświadczenie (według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy) potwierdzające ich status jako zatrudniających mniej niż 10 pracowników albo 50 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln albo 10 mln EUR,

– rolnicy będący średnimi i dużymi przedsiębiorcami, będą uprawnieni do złożenia do Zarządcy Rozliczeń Cen wniosku o dofinansowanie, stanowiące pomoc de minimis. Wnioski o tę pomoc będzie można składać w październiku za okres lipiec-wrzesień oraz w styczniu za okres październik-grudzień.

Należy podkreślić, że wskazana wyżej interpretacja dotyczy również innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na ich formę prawną oraz źródła finansowania. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. Mogą to być również podmioty nienastawione na zysk. Przykłady takich podmiotów: fundacje, stowarzyszenia, niepubliczne szkoły, kościoły (parafie) i związki wyznaniowe.

W załączniku do komunikatu znajdują się pozostałe najczęściej zadawane pytania przez odbiorców końcowych wraz ze stanowiskiem resortu energii.

Ministerstwo Energii