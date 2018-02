Ropa w USA drożeje dzięki słabemu dolarowi

Ropa w USA zyskała na atrakcyjności dzięki osłabieniu się amerykańskiego dolara do najniższego poziomu od 3 lat. Surowiec na giełdzie w Nowym Jorku drożeje i zakończy pierwszy w tym miesiącu tydzień ze wzrostem notowań – podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na marzec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 61,82 USD, po zwyżce o 41 centów, czyli 0,8 proc. Brent w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie drożeje o 41 centów do 64,74 USD za baryłkę. Dolar osłabił się, a to spowodowało, że surowce, w tym ropa naftowa, wyceniane w amerykańskiej walucie są atrakcyjniejszą lokatą dla inwestorów.

Podsumowanie tygodnia

Poprawa nastrojów na globalnych rynkach akcji – od USA po Azję – również wspiera sentyment na rynkach surowców. „Słaby dolar odgrywa tu jednak główną rolę” – mówi Satoru Yoshida, analityk rynku surowców w Rakuten Securities Inc. w Tokio. „Do tego dodajmy wzrosty na rynkach akcji – więc rośnie apetyt na ryzyko i chęć inwestowania w ryzykowne aktywa, co też przenosi się na rynki ropy” – dodaje. W tym tygodniu ropa WTI na NYMEX zdrożała do tej pory o 4,3 proc., ale w ubiegłym – staniała o 9,6 proc.

Polska Agencja Prasowa