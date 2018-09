Sztorm Gordon zbliża się do Zatoki Meksykańskiej. Ropa w USA drożeje

Ropa naftowa drożeje. Inwestorzy analizują możliwe zakłócenia w produkcji ropy w USA z powodu zbliżającego się tropikalnego sztormu Gordon, który uderzy w Zatoce Meksykańskiej, ale nie zapominają o rosnącej produkcji ropy przez kraje OPEC – informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 70,21 USD, po zwyżce o 41 centów. Brent w dostawach na listopad na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 78,08 USD za baryłkę, po zniżce notowań o 7 centów. Na Międzynarodowej Giełdzie Energii w Szanghaju ropa zyskała 0,1 proc. do 521,7 juanów za baryłkę. W Zatoce Meksykańskiej firma Anadarko Petroleum Corp. ewakuowała swoich pracowników z dwóch platform naftowych i wstrzymała produkcję, bo do tego regionu zbliża się tropikalny sztorm Gordon.

Gordon ma się jeszcze umocnić – stanie się huraganem – a do Zatoki Meksykańskiej może dotrzeć w środę. Władze Louisiana Offshore Oil Port uważnie monitorują sytuację, ale na razie nie zgłoszono żadnych zakłóceń i szkód spowodowanych przez Gordona. Tymczasem w listopadzie wejdą w życie restrykcje USA na irańską ropę. Już teraz eksport irańskiej ropy spadł do najniższego poziomu od marca 2016 r. Wynosił on w sierpniu 2,1 mln baryłek dziennie.

Za to wzrosła produkcja ropy przez OPEC. Arabia Saudyjska w sierpniu produkowała ponad 10,42 mln baryłek ropy dziennie. Na rynek trafiło też więcej ropy z Libii, co pomogło złagodzić sytuację związaną z mniejszymi dostawami irańskiej ropy. W sierpniu 15 krajów OPEC produkowało łącznie 32,74 mln baryłek ropy dziennie, o 420.000 b/d więcej niż w lipcu – wynika z wyliczeń agencji Bloomberg.

W poniedziałek w USA nie było handlu na parkiecie giełdy paliw, a wszystkie transakcje elektroniczne z tego dnia zostaną zaksięgowane na wtorek. Brent zyskała w poniedziałek na ICE 51 centów – do 78,15 USD/b. Analitycy Barclays podwyższyli swoje prognozy cen Brent na 2020 r. do 75 USD/b z 55 USD, które Barclays szacował w lipcu 2017 r. Bank podwyższył też szacunki na 2025 r. – do 80 USD/b z 70 USD.

Polska Agencja Prasowa