Prezydent Macron przyczynił się do spadku cen ropy

Ropa naftowa w USA jest wyceniana poniżej 68 dolarów za baryłkę, po zniżce we wtorek o prawie 1,5 proc. za sprawą prezydenta Francji – wskazują maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 67,57 USD – niżej o 13 centów.

Brent w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie tanieje o 15 centów do 73,71 USD za baryłkę. Kontrakty na ropę na IX denominowane w juanach – na giełdzie paliw w Szanghaju – zniżkują o 2,2 proc., do 438,4 juanów, po zwyżce podczas poprzedniej sesji o 1,7 proc. Z rynku paliw może zniknąć jedno z ryzyk geopolitycznych – związanych z Iranem – i sankcjami wobec tego kraju.

Przebywający od poniedziałku w USA prezydent Francji Emmanuel Macron na wspólnej konferencji z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem oświadczył, że liczy, iż będzie mógł z amerykańskim przywódcą „pracować nad nowym porozumieniem nuklearnym z Iranem”. Nowa umowa miałaby być odpowiedzią na obawy wysuwane przez Trumpa w związku z obowiązującym od 2015 roku porozumieniem nuklearnym zawartym przez Iran i sześć mocarstw, w tym USA i Francję.

Umowa ta ogranicza program jądrowy Iranu w zamian za zniesienie sankcji nałożonych na ten kraj. Prezydent Trump ocenił ją jako jedną z najgorszych umów w historii i w styczniu przedstawił Brytyjczykom, Francuzom i Niemcom ultimatum, wzywając ich do zmodyfikowania do 12 maja wadliwych – według USA – punktów porozumienia. Zagroził, że w przeciwnym razie odmówi ponownego zawieszenia amerykańskich sankcji wobec Iranu.

Na razie nie jest jasne czy Macron i Trump osiągnęli postęp w kwestii przyszłości porozumienia z Iranem. „Teraz jest okazja, aby sytuacja w sprawie Iranu się zmieniła” – ocenia Takayuki Nogami, główny ekonomista Japan Oil, Gas & Metals National Corp. w Tokio. „Jednak niepewność co do sprawy irańskiej pozostanie na rynkach do ostatniej chwili, czyli 12 maja” – dodaje.

Tymczasem Amerykański Instytut Paliw (API) podał w najnowszym niezależnym raporcie, że zapasy ropy w USA wzrosły w ub. tygodniu o 1,1 mln baryłek. W środę po 16.30 dane o zapasach paliw w USA poda Departament Energii (DoE). Ropa WTI we wtorek staniała na NYMEX o 1,4 proc.

Polska Agencja Prasowa