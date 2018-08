Na rynkach ropy ulga. Spadły zapasy surowca w USA

Na rynkach ropy ulga, bo spadły zapasy tego surowca w USA – cena ropy rośnie – informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 69,77 USD, po zwyżce o 26 centów. Brent w dostawach na październik na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 77,25 USD za baryłkę, po wzroście notowań o 11 centów.

Na Międzynarodowej Giełdzie Energii w Szanghaju ropa zyskała 2,1 proc. do 519,3 juanów za baryłkę. Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 2,6 mln baryłek, czyli o 0,6 proc., do 405,80 mln baryłek – poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Ankietowani przez Bloomberga analitycy oczekiwali spadku zapasów o 1,5 mln baryłek.

„Spadające zapasy ropy w USA to sygnał, że popyt na paliwa jest mocny. Jednak pozostają obawy związane z mniejszymi dostawami na rynki irańskiej ropy, gdy wejdą amerykańskie sankcje” – mówi Lim Jaekyun, analityk rynku surowców w KB Securities Co. W listopadzie wejdą w życie restrykcje USA na irańską ropę, a to może spowodować zaostrzenie sytuacji związanej z podażą ropy na globalnych giełdach paliw.

„Produkcja ropy w USA może rosnąć, podczas gdy będziemy obserwować mniejsze dostawy ropy od jednego z krajów OPEC – Iranu” – wskazuje Lim.

Tymczasem więcej ropy chce eksportować Irak. Władze tego kraju twierdzą, że Irak jest gotów do wysyłania większej ilości surowca, jeśli na takie działanie zgodzi się OPEC. W środę ropa WTI na NYMEX zwyżkowała o 98 centów, czyli 1,4 proc., do 69,51 USD za baryłkę. Spread pomiędzy WTI a Brent wynosił w środę aż 7,63 USD, najwięcej od czerwca.

Polska Agencja Prasowa