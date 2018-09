Ceny ropy lekko w dół. USA dodają wiertnie, Saudyjczycy i Rosjanie chcą więcej wydobywać

Ropa naftowa w USA lekko w dół. Na rynkach nie ma obaw, że zabraknie ropy po wprowadzeniu sankcji na Iran, bo Amerykanie uruchamiają nowe wiertnie ropy z łupków, a Arabia Saudyjska i Rosja deklarują gotowość do ustabilizowania cen ropy i reakcji na jakiekolwiek zmiany w podaży surowca – informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 68,31 USD, po zniżce o 6 centów. Brent w dostawach na listopad na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 77,98 USD za baryłkę, po zniżce notowań o 11 centów.

W listopadzie wchodzą w życie restrykcje USA na irańską ropę. Eksport surowca już jest najniższy od marca 2016 r. – w sierpniu wynosił 2,1 mln baryłek dziennie. W USA przybywa tymczasem nowych wiertni ropy z łupków – w ubiegłym tygodniu uruchomiono 7 takich wiertni – najwięcej od miesiąca, a ich liczba wynosi już 867 – wynika z danych firmy Baker Hughes.

Do spotkania w Algierze, 23 września, przygotowują się kraje OPEC i sojusznicy kartelu, którzy będą oceniać sytuację związaną z produkcją ropy. W sobotę doszło już do wstępnego spotkania w Moskwie – minister energii Rosji Aleksander Novak i jego saudyjski odpowiednik – Khalid al-Falih – potwierdzili swoją gotowość do ustabilizowania cen ropy i reagowania na wszelkie zmiany w podaży surowca.

Już wcześniej Novak zapewniał, że jego kraj ma możliwości ustanowienia nowego rekordowo wysokiego poziomu dostaw ropy. „Napięcia w handlu USA-Chiny ograniczają wzrost cen ropy naftowej, podczas gdy optymizm w stosunku do Arabii Saudyjskiej i Rosji – o możliwych wyższych dostawach ropy – rekompensuje straty związane z ubywaniem irańskiego surowca, więc ceny ropy za mocno nie spadają” – mówi Ahn Yea Ha, analityk rynków towarowych w Kiwoom Securities Co. w Seulu.

„Ważne jest dla OPEC i jego sojuszników upewnienie się, że ceny ropy nie spadną nadmiernie, a rynek liczy na zbliżające się spotkanie w Algierze” – dodaje. W ubiegłym tygodniu ropa w USA zyskała 1,24 USD – do 68,99 USD/b w piątek.

Polska Agencja Prasowa