Ropa w USA jest najdroższa od listopada zeszłego roku

Ropa w USA tak droga jak obecnie była ostatnio w listopadzie 2018 r. Na rynkach panuje optymizm, że uda się złagodzić napięcie w sporze handlowym pomiędzy USA a Chinami – podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na marzec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 55,88 USD, po zwyżce o 0,52 proc. W poniedziałek nie ma handlu na parkiecie, bo Amerykanie świętują Dzień Prezydenta, a transakcje elektroniczne z tego dnia zostaną zaksięgowane na wtorek. Brent w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 66,43 USD za baryłkę, po wzroście ceny o 0,27 proc.

Urzędnicy z USA i Chin mają spotkać się w tym tygodniu w Waszyngtonie, by kontynuować rozmowy w sprawie sporu handlowego – poinformowała rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders, oceniając, że zakończona w piątek runda negocjacji w Pekinie przyniosła postępy. Kontynuację negocjacji zapowiadał wcześniej prezydent Chin Xi Jinping, który stwierdził, że „osiągnięto istotny postęp” w rozmowach, po tym jak w piątek skończyła się w Pekinie kolejna runda negocjacji handlowych USA-Chiny.

Kraje OPEC i sojusznicy kartelu, w tym Rosja, kontynuują tymczasem ograniczanie dostaw ropy na globalne rynki. Rosja zapowiedziała w ub. tygodniu, że przyspieszy cięcia produkcji swojej ropy. Produkuje ona od grudnia mniej o 140 tys. baryłek ropy dziennie. Na rynki dociera też mniej ropy z Iranu i Wenezueli – z powodu sankcji USA nałożonych na te kraje.

Arabia Saudyjska, która wstrzymała w ub. tygodniu produkcję ropy z pola Safaniyah z powodu uszkodzenia dwa tygodnie temu głównego kabla zasilającego w energię, przystąpiła do naprawy usterki, a może to potrwać do początku marca. Z Safaniyah – największych na świecie przybrzeżnych złóż ropy, które działa od 1957 r. – w normalnych warunkach dociera dziennie od 1,2 do 1,5 mln baryłek ropy, składnika Arab Heavy. Firma zarządzająca polem – Aramco – zwiększa produkcję z innych pół naftowych, aby nadrobić straty. W ub. tygodniu ropa w USA zdrożała najmocniej od miesiąca – o 5,4 proc.

Polska Agencja Prasowa