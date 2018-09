Rosjanie nie wykluczają współpracy z Chinami w energetyce jądrowej

Rosatom analizuje możliwość współpracy z chińskimi spółkami przy projektach w energetyce jądrowej. W szczególności analizowany jest potencjał do realizacji wspólnych projektów w państwach trzecich w obszarze reaktorów na szybkich neutronach i zamkniętego cyklu paliwowego.

– Obecnie rozmawiamy o możliwości udziału chińskich spółek w projektach realizowanych przez Rosatom. Zaznaczamy, że są to wstępne rozmowy. Nawet nie mówimy o konkretnych projektach i oczywiście będziemy uważnie analizować wzajemne interesy. Co do współpracy w państwach trzecich to jest to kolejny poziom rozwoju, a temat współpracy przy reaktorach na szybkich neutronach i zamkniętego cyklu paliwowego od dawna znajduje się w obszarze naszych zainteresowań – powiedział w trakcie Wschodniego Forum Ekonomicznego prezes rosyjskiej spółki Aleksiej Lichaczew.

Obecnie Rosatom buduje w Chinach dwa bloki elektrowni Xuidap. Zgodnie z planami mają zostać uruchomione między 2027 a 2028 rokiem.

Jak zaznaczył, Rosatom rozmawia z chińskimi partnerami, ale nie ma na razie przykładu na wielkoskalową współpracę z firmami znad Żółtej Rzeki.

– Oczywiście nasi chińscy partnerzy znani są m.in. z dobrej organizacji prac budowlanych, ich zakończenia w terminie. W ostatnim czasie podniosły się również ich kompetencje w zakresie urządzeń – stwierdził. Podkreślił, że jednym z głównych kierunków kooperacji międzynarodowej jest współpraca.

TASS/Piotr Stępiński