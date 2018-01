Rosyjscy ekolodzy krytykują lądową trasę Nord Stream 2

Ekolodzy ze Stowarzyszenia Przyrodników w Petersburgu skierowali do władz ekspertyzę, w której kwestionują wybraną przez spółkę Nord Stream 2 trasę planowanego gazociągu w obwodzie leningradzkim, gdzie ma on biec przez rezerwat Kurgalski – podał „Kommiersant”.

Ekspertyza została skierowana do Federalnej Służby Nadzoru nad Eksploatacją Surowców Naturalnych (Rosprirodnadzor). Resort obiecał, że ją rozpatrzy, jednak – jak informuje gazeta – zastrzegł, że nie jest zobowiązany do uwzględniania oceny przedstawionej przez ekologów.

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Moc przesyłowa to 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 roku, gdyż po tym roku Rosja zamierza zaprzestać przesyłania gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy.

Polska, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się projektowi Nord Stream 2. W ostatnim czasie w Niemczech przeciwko projektowi wystąpiły organizacje ekologiczne Związek Ochrony Przyrody (NABU) oraz WWF.