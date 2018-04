Porażka Rosji. Nie sięgnie po nowe złoża bez pomocy Zachodu

Ośrodek Deloitte przyznaje, że Rosji może zabraknąć technologii do rozwoju wydobycia ropy naftowej.

Bez pomocy Zachodu się nie uda

– Jednym z głównych problemów rosyjskich spółek naftowych jest przepaść technologiczna w stosunku do ich odpowiedników na Zachodzie – można przeczytać w analizie ośrodka pt. Przegląd usług wydobywczych w sektorze naftowym w 2018 roku”, do którego dotarły Wiedomosti.

Eksperci podkreślają, że firmy zagraniczne wykorzystują zaawansowane technologie i przyciągają ekspertów wysokiej klasy. Średnioterminowo nie można tego oczekiwać od spółek w Rosji. Według Deloitte nie zdołają one osiągnąć standardów pozwalających sięgnąć po złoża arktyczne i podmorskie.

Wszystko przez sankcje

We wspomnianych obszarach pracują Rosnieft, Gazprom Nieft i Łukoil. Większość odwiertów została zapoczątkowana przed wprowadzeniem sankcji zachodnich za nielegalną aneksję Krymu i agresję na wschodzie Ukrainy w 2014 roku. Rosjanie próbowali zastąpić wsparcie firm z Zachodu własną produkcją i importem z Chin oraz Azji Południowo-Wschodniej, ale do tej pory im się to nie udało.

Wiedomosti/Wojciech Jakóbik