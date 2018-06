Rosja i USA będą rozmawiać o ropie, LNG i Nord Stream 2

Rick Perry, amerykański sekretarz ds. energii, ma spotkać się we wtorek z rosyjskim ministrem energetyki, Aleksandrem Novakiem – podała agencja Reuters. Tematem spotkania ma być sytuacja na rynku ropy naftowej, LNG oraz Nord Stream 2.

Okazją do spotkania dwóch polityków będzie Światowa Konferencja Gazowa, która odbywa się w Waszyngtonie. – Spotkania czołowych przedstawicieli władz z Rosji i USA, odpowiedzialnych za energetykę, dwóch największych na świecie producentów ropy i gazu, były rzadkością w ostatnich latach – przypomina Reuters.

Stosunki między Moskwą a Waszyngtonem zaostrzyły się po rosyjskiej, nielegalnej aneksji Krymu w 2014 r., a administracja Trumpa obwinia rosyjski rząd za cyberataki na amerykańską sieć energetyczną, do jakich doszło w ciągu ostatnich dwóch lat.

LNG a Nord Stream 2

Agencja przypomina, że te dwa kraje konkurują ze sobą na rynku gazu ziemnego w Europie. Rosyjski Gazprom, największy dostawca gazu w Unii Europejskiej, oraz kilka zachodnich koncernów energetycznych, mają nadzieję na budowę gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec, przez Morze Bałtyckie, omijając Ukrainę i inne kraje tranzytowe w Europie Środkowo – Wschodniej.

To właśnie do krajów tego regionu USA rozpoczęło sprzedaż skroplonego gazu ziemnego. Spotowe dostawy docierały w ubiegłym roku do Polski i Litwy. – Chociaż dostawy LNG mogą być droższe niż gaz przesyłany rurociągiem, USA twierdzą, że zaletą LNG jest niezawodność i stabilna cena – podaje Reuters.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa sprzeciwia się gazociągowi Nord Stream 2, podobnie jak administracja byłego prezydenta Baracka Obamy. Waszyngton uważa, że ​​gazociąg dałby Rosji znaczącą przewagę w regionie, a sama Moskwa wykorzystywałaby czasami manewr wstrzymywania dostaw w celu uzyskania większego wpływu w regionie.

Rynek ropy po decyzji OPEC

W piątek Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) zgodziła się w Wiedniu, by podnieść wydobycie ropy naftowej do 1 mln baryłek ropy dziennie, po tym jak konsumenci wezwali producentów do ograniczenia wzrostu cen paliw.

Rosja, która nie jest członkiem OPEC, po raz pierwszy podjęła wcześniej współpracę z państwami z tej Organizacji, ograniczając wydobycie w celu wsparcia światowych cen ropy naftowej. Przed wiedeńskim posiedzeniem OPEC, Nowak powiedział, że od lipca Moskwa zaproponuje stopniowy wzrost wydobycia ropy.

Reuters/Bartłomiej Sawicki