Rosyjskie LNG w USA? ,,Jednostkowe wydarzenie”

Ekstremalnie niskie temperatury w Stanach Zjednoczonych zmusiły Waszyngton do importu surowca. Z Wielkiej Brytanii wypłynął metanowiec z LNG, który ma trafić do znajdującego się w Bostonie terminalu Everett. Według doniesień medialnych ładunek może zawierać surowiec, który wcześniej został dostarczony z objętego sankcjami rosyjskiego terminalu Yamal LNG.

Metanowiec Gaselys ma przypłynąć do Bostonu 22 stycznia, po załadowaniu ze zbiorników na brytyjskiej wyspie Grain, podaje Bloomberg. Statek był dokowany na wyspie Grain krótko po tym jak Brytyjczycy odebrali pierwszy załadunek z rosyjskiego termianalu Yamal LNG.

Operator terminala na wyspie Grain National Grid Plc. nie komentuje działań operatorów statków korzystających z ich obiektów. Nie jest jasne kto jest właścicielem ładunku.

Zapotrzebowanie krajowe na gaz w USA wzrosło ze względu na rekordowy opady śniegu i niską temperaturę. Yamal LNG, którego właścicielami są rosyjski Novatek, francuski Total i chiński National Petroleum Corp został objęty amerykańskimi sankcjami w związku z nielegalną aneksją Krymu przez Rosję i prowadzone przez Moskwę działania na wschodzie Ukrainy.

Rosyjskie LNG niekoniecznie na Zachód

Wcześniej Financial Times informował, że LNG z Rosji, które wcześniej dotarło do Wielkiej Brytanii, może być wykorzystane przez Rosjan do celów propagandowych jako „fake news”, ale najprawdopodobniej trafi ostatecznie na rynek azjatycki. Kupcem jest azjatycki Petronas. Ładunek ma prawdopodobnie zostać przeniesiony na kolejny tankowiec zamiast trafić do sieci brytyjskiej. Operator National Grid potwierdził jedynie, że nie spodziewa się wtłoczenia tej dostawy na Wyspy.

Zaskakująca informacja

– To zaskakująca informacja, patrząc z punktu widzenia ceny amerykańskiego gazu na tamtejszym rynku, gdzie surowiec ten jest tani. Eksport gazu z Europy do USA to jednak ekstremalne zdarzenie, ale podyktowane ekstremalną sytuacją jak rekordowe mrozy na wschodnim wybrzeżu USA – powiedział w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl Paweł Poprawa, ekspert ds. rynku energii z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego zdaniem jest to jednostkowe zdarzenie. – Rynek LNG rozwija się. Podaż surowca będzie rosła, nie zmienia to jednak faktu, że jest to wciąż droga technologia – dodał ekspert.

W listopadzie ubiegłego roku dziennik Rzeczpospolita sugerował, że LNG docierające do Polski ze Stanów w rzeczywistości pochodzi z Rosji. Te spekulacje opisał portal BiznesAlert.pl. W naszym tekście tłumaczymy dlaczego jest to generalizacja i nadużycie.

Bloomberg/LNG World News/Michał Perzyński