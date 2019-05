Wicepremier Rosji: W czwartek rozmowy o oczyszczeniu rurociągu Przyjaźń

Wicepremier Rosji Dmitrij Kozak oświadczył we wtorek, że rozmowy na temat oczyszczenia rurociągu Przyjaźń odbędą się 23 maja. Kozak powiedział, że ze stroną polską „nie udało się porozumieć” w sprawie sposobu opróżnienia rurociągu z zanieczyszczonej ropy.

Wicepremier Rosji poinformował, że ropa naftowa standardowej jakości jest już dostarczana do zakładów na Białorusi, na Słowację i Węgry. „Jeśli chodzi o ostateczne opróżnienie rurociągu ze strony białoruskiej, to uzgodniono w pełnym zakresie +mapę drogową+ i zaczęła już ona być realizowana w Połocku. Przygotowywane są przez stronę białoruską odpowiednie zbiorniki w celu uwolnienia ropy nieodpowiedniej jakości z rurociągu z Polską” – powiedział Kozak.

Oświadczył, że „z polskimi kolegami nie udało się ostatecznie porozumieć w sprawie sposobu i warunków opróżnienia rurociągu” z nieodpowiedniej jakości surowca.Dziennik „Wiedomosti” podał, powołując się na źródła, że Polska „odmawia uzgodnienia tranzytu ropy przez swoje terytorium”. Gazeta powołała się na dwóch urzędników rosyjskich i źródła w białoruskim koncernie naftowym Biełnaftachim. Dziennik zaznacza, że nie otrzymał w tej sprawie komentarza polskiego PERN.

Powołując się na urzędnika unijnego, „Wiedomosti” piszą też, że w rurociągu na terenie Polski pozostaje około 400 tys. ton zanieczyszczonej ropy. Źródło to twierdzi, że obecnie nie ma planu, co robić z tym surowcem, i że jednym z wariantów jest przechowywanie go na terytorium Niemiec. Jednakże w Niemczech nie ma obecnie wolnych zbiorników – twierdzi to źródło.

Moskiewski dziennik cytuje wypowiedź premiera RP Mateusza Morawieckiego, który ocenił we wtorek, że dostawcy rosyjscy popełnili bardzo duże błędy biznesowo-operacyjne i muszą za to odpowiedzieć finansowo.

Morawiecki poinformował także, że „odbywają się obecnie bardzo trudne, bardzo twarde negocjacje z Rosją, z firmami rosyjskimi”.Polskie ministerstwo energii podało ze swej strony, że minister Krzysztof Tchórzewski wystąpił do szefa rosyjskiego resortu energetyki Aleksandra Nowaka o pilne działania w sprawie jak najszybszego przywrócenia drożności systemu i dostaw czystej ropy rurociągiem Przyjaźń.

Od 19 kwietnia rurociągiem Przyjaźń płynęła z Rosji w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa; w surowcu wykryto przekroczenie norm chlorków organicznych. Tranzyt ropy wstrzymał m.in. polski PERN oraz ukraińska Ukrtransnafta, a 30 kwietnia także białoruski operator. W sumie w rurociągu Przyjaźń na terenie Rosji, Białorusi, Polski i Ukrainy zgromadziło się ok. 5 mln ton zanieczyszczonej ropy, z tego ok. 1 mln – na Białorusi.

Polska Agencja Prasowa