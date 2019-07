Rosjanie wypłacili Ukraińcom odszkodowanie za brudną ropę

Ukrtransnafta, ukraiński operator sieci przesyłowej ropy poinformował o otrzymaniu od Rosjan 2,3 mln euro za zanieczyszczoną ropę, która dostała się do systemu pod koniec kwietnia.

Ukraiński operator rurociągów Ukrtransnafta za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych przekazał, że otrzymał już od rosyjskiego operatora sieci przesyłowej, firmy Transnieft, 2,3 mln euro rekompensaty za zanieczyszczoną ropę. Ta dostała się do systemu przesyłowego ropociągu Przyjaźń pod koniec kwietnia.

УКРТРАНСНАФТА ОТРИМАЛА ЧАСТИНУ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НАФТУ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ХЛОРОРГАНІКИАТ «Укртранснафта» отримало від… Opublikowany przez Укртранснафта Środa, 31 lipca 2019

Około 5 mln ton zanieczyszczonej ropy o wysokiej zawartości chlorków organicznych dostało się do ropociągu Przyjaźń. Pod koniec kwietnia Homeltransnafta, białoruski operator rurociągu Przyjaźń poinformował, że do ropociągów na terytorium Białorusi, Rosji, Ukrainy i Polski trafiło ok. 5 mln ton zanieczyszczonej ropy.

Facebook/Bartłomiej Sawicki