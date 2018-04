Rosja: USA skorzystały na porozumieniu naftowym

Amerykańscy producenci ropy naftowej skorzystali na porozumieniu naftowym, dzięki któremu mogli zwiększyć wydobycie. W ten sposób w rozmowie z Bloombergiem rosyjski minister energetyki Aleksander Nowak odniósł się do zarzutu, że prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o tym, że OPEC ,,sztucznie manipuluje cenami surowca”.

– Wiemy, że w ciągu ostatniego półtora roku dzienne wydobycie ropy w USA wzrosło o 1,5 mln baryłek. Było to możliwe m.in. dzięki porozumieniu naftowemu – powiedział Nowak.

Przypomniał również, że spółki naftowe z Teksasu pozytywnie oceniły zawarte porozumienie i możliwość zwiększenia wolumenu wydobycia. Dodał, że byłby wdzięczny aby podczas Forum Gospodarczego w Petersburgu mógł porozmawiać z amerykańskim Sekretarzem Energii Rickiem Perry.

Rewolucja łupkowa

Przed krachem cen ropy w latach 2011-2015 rewolucja łupkowa pomagała Amerykanom zwiększyć dzienne wydobycie o ok. 1 mln baryłek.

Na znak tego, że niektóre największe spółki naftowe na świecie przygotowują się do postawienia na trwałe ożywienie sektora łupkowego świadczy chociażby decyzja Exxon Mobil o zakupie za 6,6 mld dolarów 250 tys. akrów w Zagłębiu Permskim w Teksasie. Odnosząc się do potencjały nowo nabytej koncesji nowy szef koncernu Darren Woods stwierdził stwierdził, że może on wygenerować atrakcyjne zyski podczas gdy ceny surowca pozostają na niskim poziomie. Ponadto może przynieść znaczący wzrost wydobycia surowca w USA.

OPEC: USA i Rosją zwiększą wydobycie

Jak wynika z ostatniej prognozy OPEC na 2018 rok wynika, że eksport ropy z USA wzrośnie o 30 tys. – do 15,83 mln baryłek dziennie. Wzrost wydobycia jest prognozowany także w Rosji. Według kartelu będzie ono wyższe o 20 tys. baryłek dziennie (11,02 mln baryłek). W pierwszym kwartale kartel spodziewa się, że ten wskaźnik wyniesie 11,5 mln baryłek dziennie. Natomiast w pozostałych kwartałach – 10,98 mln baryłek dziennie.

Bloomberg/Piotr Stępiński