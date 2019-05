Rosja może stracić znaczną część rynku z powodu zanieczyszczonej ropy

Zanieczyszczony rurociąg Przyjaźń może sprawić, że Rosja straci swój udział w europejskim rynku ropy naftowej – pisze w czwartek „Niezawisimaja Gazieta”. Dziennik zaznacza, że na ten dzień zaplanowano rosyjsko-polskie rozmowy o oczyszczeniu rurociągu.

Gazeta wskazuje, że „urzędnikom rosyjskim nie podobają się próby krajów europejskich, by najpierw porozumieć się w sprawie wysokości rekompensat, a potem zacząć rozwiązywać problemy oczyszczenia rurociągu”. Zdaniem wicepremiera Rosji Dmitrija Kozaka najpierw powinno rozwiązać się kwestię oczyszczenia Przyjaźni, a potem dopiero omawiać rekompensaty – relacjonuje dziennik. „NG” cytuje ostatnie wypowiedzi przedstawicieli Polski: premiera Mateusza Morawieckiego i ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Zauważa przy tym, że „podobne żądania napływają nie tylko od oficjalnych osobistości państwowych, ale także od przedstawicieli firm”. „Naftowi giganci Total i Eni poinformowali rosyjskich kontrahentów o zamrożeniu płatności za kwietniowe dostawy zanieczyszczonej ropy” – pisze „NG” – i tym samym „firmy wskazały, że są gotowe zapłacić za +zepsutą+ ropę, ale tylko po tym, jak określony zostanie rozmiar szkód”.

Powołując się na opinie analityków, dziennik prognozuje, że „łączne szkody w wyniku bezprecedensowego zanieczyszczenia eksportowego rurociągu mogą być liczone w miliardach dolarów”. W tytule artykułu „NG” ocenia, że +naftowy Czarnobyl+ będzie Rosję drogo kosztował”. Gazeta wyjaśnia, że „można faktycznie mówić o tym, iż w pracy rurociągu, przez który corocznie tłoczonych jest od 60 do 80 mln ton czarnego złota, od miesiąca występuje przestój”. Analityk Fundacji Narodowego Bezpieczeństwa Energetycznego Aleksandr Pasiecznik oszacował rozmiar tłoczonej w ciągu miesiąca przez Przyjaźń ropy na 4 mln ton. Jest to równowartość około 2,5 mld USD. „Jeśli założyć, że przestój rurociągu przeciągnie się, lub ilość tłoczonej przez niego ropy spadnie z powodu konieczności jego oczyszczenia, to straty wzrosną wielokrotnie” – ostrzega „NG”. Dodatkowe koszty stanowić mogą rekompensaty za uszkodzone rury, zakłady i utracone dochody z tranzytu.

Rosyjski dziennik podaje, że 1,2 mln ton „brudnej” ropy „pozostaje w rurociągach na terytorium krajów europejskich”, a 1,5 mln ton wydobyto i próbowano je sprzedać. „Jednak nawet ze zniżką 20 proc. na skażony surowiec nie ma chętnych”; według niektórych danych francuski koncern Total zamierzał przerobić ten surowiec, ale plan poniósł fiasko po tym jak w zakładach doszło do awarii urządzeń – podaje „NG”. Eksperci kładą nacisk na straty wizerunkowe dla Rosji. To „mocny cios dla reputacji Rosji jako dostawcy dobrej jakościowo ropy” – powiedział gazecie analityk firmy BKS Broker, Narek Awakian. „W każdym przypadku trzeba będzie odbudowywać to, co tworzono przez dekady – status niezawodnego partnera, dostawcy nośników energii” – prognozuje Wadim Swirczewski, naukowiec z moskiewskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Gieorgija Plechanowa.