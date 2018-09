Rośnie produkcja energii z gazu

W lipcu br. produkcja energii elektrycznej w Polsce była wyższa niż w czerwcu i wyniosła blisko 14,2 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku w lipcu 2018 r. w Polsce wyprodukowano o 5 proc. więcej energii elektrycznej, a jej zużycie wzrosło o 4 proc. Produkcja energii elektrycznej z OZE w lipcu br. wzrosła o 6 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną w lipcu br. było dodatnie i wyniosło 137 GWh – wynika z publikacji Agencji Rynku Energii.

Produkcja energii elektrycznej

Jak wynika z danych ARE, w lipcu br. produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 14,2 TWh, co stanowiło wzrost o ok. 5 proc. w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. Wówczas to wyprodukowano blisko 13,5 TWh. W porównaniu z produkcją energii elektrycznej w czerwcu br. w lipcu mieliśmy do czynienia z istotnym wzrostem produkcji, który wyniósł ponad 1 TWh (dynamika 8 proc. m/m).

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego w lipcu br. wynosiła 6,8 TWh, co oznacza wzrost o 7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017. Z węgla brunatnego wytworzono 4,6 TWh, czyli o 4 proc. energii elektrycznej mniej niż w lipcu 2017 r. Produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła blisko 1,5 TWh, co stanowiło wzrost o 6 proc. w stosunku do roku 2017. W lipcu 2018 znacznie wzrosła produkcja energii elektrycznej z gazu, co było związane z uruchomieniem elektrociepłowni w Płocku. Produkcja energii elektrycznej z tego nośnika wzrosła do 1 TWh, co oznacza wzrost o 55 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017.

Z kolei w porównaniu z produkcją energii elektrycznej w czerwcu br., w lipcu bardzo wyraźnie wzrosła produkcja ze źródeł konwencjonalnych (gaz: o 144 GWh, 16,4 proc., węgiel kamienny: o 516 GWh, 8 proc., węgiel brunatny 382 GWh, 9 proc.). Produkcja energii elektrycznej z OZE zmniejszyła się o ok. 1 proc.).

Produkcja energii elektrycznej z OZE

Produkcja energii elektrycznej z OZE w lipcu 2018 r. wyniosła 1,47 TWh, wobec 1,38 TWh rok wcześniej, co stanowiło wzrost o 6 proc. w porównaniu z lipcem ubiegłego roku oraz spadek o blisko 1 proc. w porównaniu z czerwcem br. Udział energetyki odnawialnej w produkcji energii elektrycznej zmalał z ok. 11,2 proc. w czerwcu br. do 10,3 proc. w lipcu. Najwięcej energii elektrycznej z OZE powstało z wiatru oraz biomasy, natomiast najmniej z fotowoltaiki. Największą dynamiką w produkcji energii elektrycznej w lipcu br. charakteryzowały się biomasa (169,9 proc. r/r) oraz fotowoltaika (167,2 proc. r/r).

Krajowy bilans energii elektrycznej

W lipcu 2018 r. Polska wyeksportowała 774 GWh energii elektrycznej, a import do Polski wyniósł 911 GWh. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadł zarówno eksport energii elektrycznej (dynamika 82,6 proc.) jak i jej import (dynamika 75,3 proc.). Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną w czerwcu br. było dodatnie i wyniosło 137 GWh.

Import energii elektrycznej w lipcu br., w porównaniu z czerwcem spadł o ponad 21 proc., eksport natomiast wzrósł o 68 proc. W efekcie saldo wymiany spadło z 697 GWh w czerwcu br. do 137 GWh w lipcu.

W materiale wykorzystano dane pochodzące z wydawnictwa Agencji Rynku Energii „Informacja Statystyczna o Energii Elektrycznej”.

CIRE.PL