Sawicki: Czy Rosnieft rzuci Orlenowi wyzwanie w Niemczech?

Po zwiększeniu udziałów w niemieckich rafineriach, rosyjski Rosnieft będzie sprzedawał produkty naftowe bezpośrednio na rynku w Niemczech. Kolejnym krokiem może być otwarcie stacji benzynowych. Byłoby to wówczas potencjalne zagrożenie dla PKN Orlen, który ma tam niecałe 600 stacji beznynowych. Orlenowskie stacje Star przechodzą jednak modernizację, a sprzedaż paliwa mimo rozwiniętego rynku rośnie – pisze Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

Rosnieft zwiększa potencjał w Niemczech

Rosnieft Deutschland GmbH, spółka zależna od Rosnieft, rozpoczęła w styczniu tego roku bezpośrednią działalność handlowo – marketingową w Niemczech. Będzie to robić pod własnym szyldem – Rosnieft Deutschland, pozyskując produkty z trzech rafinerii w Niemczech, w których spółka Rosnieft jest udziałowcem. Od 2011 Rosnieft prowadził w Niemczech działalności handlową razem z BP. W grudniu 2016 r. Rosnieft i BP ogłosiły zawarcie umowy o rozwiązaniu spółki joint venture Ruhr Oel GmbH (ROG), która zajmowała się w rafinacją ropy i petrochemią w Niemczech. Firmy zgodziły się na zakończenie jej działalności do końca 2018 roku. Pod koniec 2016 roku Rosnieft wykupił udziały BP w niemieckich rafineriach ropy naftowej, w ramach rozwiązania Ruhr Oel GmbH. Transakcja kosztowała Rosjan 1,52 mld dolarów. W jej wyniku Rosnieft stał się bezpośrednim akcjonariuszem i zwiększył swoje udziały w kilku rafineriach: Bayernoil – z 12,5 do 25 procent, MiRO – z 12 do 24 procent i PCK (Schwedt) – z 35,42 do 54,17 procent. Ta transakcja uczyniła firmę trzecią na niemieckim rynku rafineryjnym. Jej udział sięga tam 12 procent, a całkowita moc produkcyjna rafinerii to 12,5 milionów ton.

Gama produktów obejmuje benzynę, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, LPG, mieszanki asfaltowe, olej opałowy i produkty petrochemiczne. Rosnieft Deutschland podał w styczniu, że ma ugruntowaną bazę ponad 500 klientów w Niemczech, Polsce, Czechach, Szwajcarii, Austrii i Francji. Prezes Rosnieftu, Igor Sieczin, powiedział wtedy, że rozpoczęcie własnej działalności marketingowej w Niemczech jest przełomowym wydarzeniem dla jego spółki. – Rosnieft jest teraz dostawcą całej gamy produktów naftowych dla klientów w Niemczech i w krajach sąsiednich. Pełna integracja z niemieckim rynkiem produktów naftowych pozwala firmie na dalszy rozwój własnego biznesu – powiedział.

Stacje Rosnieftu w Niemczech?

W styczniowym wywiadzie dla niemieckiego dziennika Handelsblatt, szef Rosnieftu Deutschland, Brian Chesterman powiedział, że spółka bierze pod uwagę zakup rafinerii i stacji benzynowych w Niemczech. Było to powtórzenie słów prezesa Rosnieftu, Igora Sieczina z lipca ubiegłego roku. Zauważył wtedy, że póki co BP i Total są partnerami Rosnieftu na rynku niemieckim. Spółka zależna od BP, Aral jest numerem jeden na niemieckim rynku paliw z 2450 stacjami benzynowymi, a francuski Total ma ich 1270. Sieczin nie wykluczył założenia sieci stacji benzynowych w Niemczech pod szyldem Rosnieftu.

Zakup stacji benzynowych po decyzji o bezpośredniej sprzedaży produktów naftowych wydaje się naturalnym, jednak niełatwym krokiem, bowiem tego typu transakcje są zawierane na rynkach dojrzałych, takich jak niemiecki dopiero wówczas, kiedy pojawią się okazje rynkowe, jak sprzedaż mniej rentownych stacji, konieczność optymalizacji czy działania urzędów regulacyjnych.

Orlen chce być gotowy na ewentualną konkurencję

Dopiero zakup stacji przez Rosnieft w Niemczech mogłoby stanowić zagrożenie dla PKN Orlen, który ma już sieć 582 stacji paliw Star, a jego udział w rynku wynosi 6,3 procent. Orlen nie ma z kolei udziałów w rafinerach w Niemczech. Jednakże, jeśli Rosnieft będzie chciał rozwijać własną sieć, to niewykluczone, że będzie to robił w pobliżu rafinerii Schwedt przy granicy z Polską. Tymczasem Orlen na niemieckiej ścianie wschodniej ma 93 stacje benzynowe.

Chociaż rynek niemiecki jest bardzo dojrzały, a więc jest na nim widoczny spadek konsumpcji, to jednak w IV kwartale 2018 roku, polska spółka odnotowała 8-procentowy wzrost sprzedaży w Niemczech. Sprzedaż wolumenowa na stacjach paliw Orlen Deutschland wzrosła o 6 procent. Co więcej, od 2017 roku Orlen modernizuje stacje sieci Star. Według Orlen Deutschland, spośród ponad 580 placówek do końca 2021 roku zmodernizowanych zostanie 200. Poszerzona będzie oferta pozapaliwowa, gastronomiczna, planuje się modernizację wnętrz czy cyfryzację stacji, a także dostosowanie ich do nowych technologii, takich jak elektromobilność. Mają być one również zaopatrzone w wodór. W tym roku modernizacji ma zostać poddanych kolejnych 40 obiektów.

Wśród innowacji, które zakłada projekt, spółka wymienia dostęp do paliw alternatywnych. Na stacjach pojawią się więc m.in. systemy zbiorników AdBlue oraz testowe stacje do tankowania wodoru. W 2017 r. uruchomiono pierwszy w sieci Star pilotażowy punkt dla aut zasilanych wodorem na stacji w miejscowości Muelheim. W ramach współpracy z firmą Tesla, na stacjach Grupy Orlen działają punkty ładowania samochodów elektrycznych tego producenta także Niemczech, w miejscowościach Grimmen Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Uckerfelde w Branderburgii.

Niezależnie od przyszłych planów Rosjan, Niemcy to dla PKN Orlen ważny przyczółek do zdobywania nowych partnerstw na jednym z największych rynków w Europie.