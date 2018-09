Rosnieft chce rozwijać rosyjską gazomobilność

Rosnieft i chiński Beijing Gas zawarły porozumienie, na podstawie którego nowo utworzona spółka joint venture rozpocznie w Rosji budowę 160 stacji do napełniania gazem instalacji samochodowych (CNG). Dokument został podpisany w trakcie trwania Eastern Economic Forum.

Strony planują budowę 160 stacji CNG w Rosji, a także rozmawiają na temat możliwości wykorzystania LNG jako paliwa do silników.

„Tworzenie sieci stacji paliw dla pojazdów pracujących na paliwie gazowym jest ważnym wkładem w poprawę sytuacji ekologicznej w kraju, wpisuje się w strategię Rosnieft 2022 oraz jest zgodne z instrukcją prezydenta Rosji o potrzebie rozwoju tego obszaru. Mamy nadzieję, że doświadczenie Beijing Gas w budowie i prowadzeniu stacji CNG działających na konkurencyjnym rynku chińskim pomoże w realizacji podobnego projektu w Rosji. Umowa podpisana dzisiaj pozwoli nam pogłębić strategiczne partnerstwo z Beijing Gas.” – powiedział szef Rosnieftu Igor Sieczin.

Beijing Gas należy do grupy spółek Beijing Enterprises Group Limited i jest wiodącą firmą w zakresie dostaw gazu ziemnego, budowy infrastruktury gazowej i wytwarzania energii w rejonie Pekinu. Spółka zarządza ponad 20 projektami gazowymi w Chinach i jest właścicielem terminalu morskiego do magazynowania i przeładunku gazu płynnego w Guadao (pojemność infrastruktury to 6 mln ton rocznie).

TASS/Roma Bojanowicz