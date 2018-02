Rz: Duże projekty energetyczne mają poślizg

Na temat opóźnień w realizacji krajowych projektów energetycznych pisze „Rzeczpospolita”.

Dziennik przypomina, że termin zakończenia inwestycji Orlenu w Płocku przesunięto z końca ubiegłego roku na pierwszy kwartał 2018 roku.

Jak zwraca uwagę „Rz” również konsorcjum firm budujących nowe Bloki w Elektrowni Opole chce przesunięcia terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 5 z końca lipca na koniec grudnia tego roku, a bloku nr 6 z końca marca 2019 r. na koniec lipca 2019 r.

Inna inwestycja, o której pisze „Rzeczpospolita”, to budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, który miał wystartować w połowie 2015 roku, a obecnie planuje się przekazanie go do eksploatacji w ostatnim kwartale 2019 r. Ze względu na konieczność zmiany posadowienia obiektów bloku, o osiem miesięcy wydłuży się natomiast okres budowy nowego bloku w Elektrowni Jaworzno.

Dziennik zwraca też uwagę na inwestycję budowy bloku gazowo-parowego na Żeraniu, która to inwestycja niedawno ruszyła i ma być zakończona w 2020 roku. Jak przypomina „Rz”, inwestycja miała wystartować wcześniej, ale w ogłoszonym w 2014 roku przetargu wszystkie złożone oferty przewyższały kwotę, którą przewidziano na sfinansowanie zamówienia i postępowanie zostało unieważnione.

Komentując tę sytuację dla „Rzeczpospolitej” analityk DM mBanku Kamil Kliszcz, zwraca uwagę choć przyczyny opóźnień w każdej z inwestycji są różne to łączy je poziom złożoności. Zwraca on też uwagę, że zazwyczaj firmy realizują je po długim okresie braku przeprowadzania istotnych inwestycji i w efekcie często dopiero nabierają doświadczenia przy tego typu przedsięwzięciach.

