Rz: Spadają wydatki na inwestycje w energetyce

Po trzech kwartałach w sektorach energetyki, górnictwa oraz przetwórstwa ropy odnotowano spadek wydatków na inwestycje – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Jak czytamy w dzienniku, największy spadek wydatków inwestycyjnych spośród wymienionych sektorów odnotowano po trzech kwartałach 2018 r. w wytwarzaniu i dostawach energii elektrycznej, gazu oraz ciepła. W tym sektorze wydatki inwestycyjne, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego spadły o 7 proc. do poziomu 11,2 mld zł.

„Rz” odnotowuje, że po trzech kwartałach więcej na inwestycje wydały Energa, w przypadku której nakłady na ten cel wzrosły z 0,8 mld zł do 1 mld zł i Tauron, z 2,2 mld zł do 2,3 mld zł. Natomiast mniej na inwestycje wydały PGE, 3,8 mld zł wobec 4,2 mld zł rok wcześniej i Enea, w przypadku której nakłady na inwestycje spadły z 3,1 mld zł po trzech kwartałach 2017 r. do 1,45 mld.

Jednak jak zwraca uwagę cytowana przez „Rzeczpospolitą” Daria Kulczycka, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu w Konfederacji Lewiatan, w energetyce inwestycje realizowane są w pewnym cyklu, część tych przedsięwzięć już się skończyła lub zbliża do końca, a nowe dopiero powoli ruszają.

Rzeczpospolita/CIRE.PL