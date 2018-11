Rz: Trudna sytuacja wokół polityki surowcowej. Odwołano dyrektora PIG

Na temat zamieszania wokół Państwowego Instytutu Geologicznego oraz kulisów powstania nowej polityki surowcowej państwa – pisze „Rzeczpospolita”.

Jak informuje dziennik, w piątek po dziewięciu miesiącach pracy, ze stanowiska został odwołany dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG) Tomasz Nowacki. „Rz” próbowała ustalić w resorcie środowiska, któremu podlega Instytut, co było powodem takiej decyzji, ale nie uzyskała odpowiedzi.

Natomiast sam zainteresowany uważa, że o jego odwołaniu zadecydowały działania, które podjął wznawiając realizację inwestycji budowy centralnego magazynu próbek geologicznych. Mają tam trafić i zbiory próbek Skarbu Państwa z magazynów PGNiG oraz Lotosu. Cytowany przez „Rzeczpospolitą” szef wielkopolskich struktur PiS, poseł Witold Czarnecki tłumaczy w miejscu budowy nowego magazynu, w Leszczach w Wielkopolsce, istnieje już stary mniejszy magazyn, ale pojawiły się próby przeniesienia go pod Wrocław.

Jednocześnie „Rz” zwraca uwagę, że resort środowiska przygotował ustawę w sprawie powołania Państwowej Agencji Geologicznej, która ma przejąć sporą cześć kompetencji PIG. Jak zaznacza dziennik budżet nowej agencji ma być kilkukrotnie wyższy od środków, którym przeznaczanych na PIG. Gazeta zaznacza również, że w tym roku do PIG miało trafić 135 mln zł, ale znaczna część z tej kwoty jeszcze do instytutu nie dotarła. Jak wyjaśnia „Rz”, aby środki trafiły do PIG, konieczne jest podpisanie umów na dotacje z NFOŚiGW, a to wymaga akceptacji Głównego Geologa Kraju. Jak tłumaczył gazecie rzecznik PIG Adam Kordas, proces ten się przedłuża, a Tomasz Nałęcz, były dyrektor ds. geoinformacji instytutu zwraca uwagę, że PIG musi w tej sytuacji finansować zadania wyznaczane mu przez ministra z kredytów. Dyrektor Nałęcz zwraca jednocześnie uwagę, że pogarszająca się w związku z brakiem środków kondycja PIG, stała się dla Głównego Geologa Kraju argumentem za powołaniem Państwowej Agencji Geologicznej.

„Rzeczpospolita” pisze również na temat trwających od dwóch lat prac nad polityka surowcową państwa. Cytowany przez dziennik Główny Geolog Kraju przekonuje, że prace nad dokumentem przebiegają zgodnie z harmonogramem i zgodnie z decyzja rządu termin jego przyjęcia został wyznaczony na drugi kwartał 2019 r.

Jak czytamy „Rz” kwestiom związanym z finansowaniem PIG oraz funkcjonowaniem departamentów Polityki Surowcowej i Analiz, Geologii i Koncesji Geologicznych oraz Nadzoru Geologicznego, w ministerstwie poświęcony jest raport biura kontroli i audytu wewnętrznego resortu, w którym znalazło się wiele zarzutów odnośnie działalności resortu. Zwrócono w nim miedzy innymi uwagę na przewlekłość postępowań koncesyjnych, a także na karuzelę kadrową w departamentach Nadzoru Geologicznego oraz Polityki Surowcowej i Analiz.

Rzeczpospolita/CIRE.PL