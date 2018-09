Rzędowska: Elektromobilne oblicze Audi

20 modeli do 2025, połowa z nich będzie w pełni elektrycznych – to plany marki na przyszłość. Co natomiast pokazało Audi w San Francisco 18 września 2018 roku? Pierwszy seryjny elektryczny samochód ze stajni Audi, e-tron. Koncern szacuje, że w 2025 roku 1/3 sprzedawanych Audi będzie elektrycznych. Do tego czasu ma powstać cała gama modeli, a e-tron to początek zelektryfikowanej ścieżki rozwoju koncernu – pisze Agata Rzędowska, redaktor BiznesAlert.pl

Szybkie działanie

Kiedy firma cztery lata temu przygotowywała się do produkcji ważnym elementem nowo projektowanego pojazdu miała być aerodynamika. Dziś przedstawiciele koncernu z dumą prezentowali samochód o „najbardziej aerodynamicznym kształcie w swojej klasie”. W samochodach elektrycznych aerodynamika ma ogromny wpływ na zasięg, dlatego poświęca się jej wiele czasu w prezentacji modeli. Dodatkowo konstruktorzy zwrócili uwagę na ciszę wewnątrz pojazdu, która ma nie być zakłócana przez opory powietrza.

Wirtualne lusterka

Co jeszcze wyróżnia auto? E-tron ma wirtualne lusterka boczne, one też mają wpływ na aerodynamikę pojazdu i są zastosowane po raz pierwszy w masowo produkowanym samochodzie. Prezentując model e-tron przedstawiciele Audi podkreślali, że choć to nie oni wymyślili auta elektryczne to mają szansę zapisać się w historii motoryzacji dzięki temu konkretnemu modelowi.

Na razie USA

Prezentacja skierowana była przede wszystkim do klientów z USA. Po 50 latach obecności marki na rynku amerykańskim właśnie tam, w San Francisco, zaprezentowano po raz pierwszy seryjne auto. Zdradzono też szczegóły techniczne. Przedstawiciele Audi mówili o ponad 400 km zasięgu w czasie testów, które udało się osiągnąć dzięki zamontowanej baterii o pojemności 95 kWh i aktywnemu odzyskiwaniu energii z hamowania. E-tron może być ładowany ładowarką o mocy 150 kW (do 80 procent w około 30 minut).

1000 kWh na startKażdy właściciel e-tron ma zagwarantowane 1000 kWh ładowania za darmo w ciągu czterech lat. To efekt współpracy Audi przy projekcie Electrify America. Audi Charging Plan obejmie co prawda tylko USA, ale i w Europie klienci koncernu mogą liczyć na wsparcie. Zyskają oni dostęp do 72,000 publicznych ładowarek usytuowanych w 22 europejskich krajach (w tym do sieci Ionity). Dodatkowo Audi chce promować nocne ładowanie auta w domu, dlatego powstała usługa Home charging, tutaj do współpracy zaproszono Amazon. Jest to usługa obejmująca montaż urządzenia i rozliczenia – za tę część odpowiada Amazon. W e-tron dostępny będzie też flagowy produkt Amazon Echo, czyli Alexa. Ma ona pomagać użytkownikom Audi w podróżach, nawigowaniu i codziennym życiu.

Ceny

W USA e-tron będzie dostępny w salonach w drugim kwartale 2019 roku. Wersja bazowa w USA będzie kosztować 74,800 dolarów, limitowana wersja (wyprodukowanych będzie tylko 9999 sztuk auta) to wydatek 86,700 dolarów.