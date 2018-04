Sąd zabezpieczył roszczenie Prairie wobec resortu środowiska dla terenu kopalni Jan Karski

Na wniosek Prairie Mining Limited, Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył roszczenie o ustanowienie użytkowania górniczego i postanowił zakazać ministrowi środowiska (MŚ) udzielania innym podmiotom koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych lub wydobywczych i zawierania umów o ustanowienie użytkowania górniczego obejmujących złoże „Lublin” oraz historyczne złoża K-4-5, K-6-7, K-8 i K-9″ (teren planowanej kopalni Jan Karski) do czasu zakończenia postępowania sądowego, podała spółka.

„W wyniku orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie, prawa do złoża węgla związanego z kopalnią Jan Karski będą objęte ochroną prawną, aż do czasu zakończenia postępowania sądowego. Należy się spodziewać, że postępowanie sądowe może potrwać 12 miesięcy lub dłużej” – czytamy w komunikacie.

Prairie podało też, że dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Lublinie wydała obwieszczenie, z którego wynika, że organ uzyskał wszelkie wymagane prawem uzgodnienia. RDOŚ poinformował również, że postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla kopalni Jan Karski zostanie zakończone do 30 czerwca 2018 r.

„Prairie otrzymała od RDOŚ wezwanie do udzielenia dodatkowych informacji. Zespół Prairie wraz z powołanymi w tym celu doradcami ds. środowiska, prowadzi prace zmierzające do przygotowania tych informacji. Należy się spodziewać, że prace zostaną ukończone w ciągu najbliższych kilku tygodni” – czytamy dalej.

Na początku kwietnia br. Prairie Mining Limited rozpoczęło działania sądowe przeciw Ministerstwu Środowiska w związku z nieudzieleniem w przewidzianym prawem terminie prawa do użytkowania górniczego dla terenu obejmującego planowaną kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Prairie zdecydowało się wystąpić o umowę użytkowania górniczego w związku z faktem, że wyłączne prawo do złożenia wniosku o koncesję dla kopalni Jan Karski obowiązywało do 2 kwietnia br.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce – Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

ISBnews