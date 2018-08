Problem samorządów z VAT-em od inwestycji w OZE

Samorządy, które zrealizowały inwestycje w odnawialne źródła energii i skorzystały z dotacji, w związku ze zmianą przepisów, będą musiały zwracać podatek VAT – donosi „Rzeczpospolita”. Dziennik zwraca uwagę, że zmieniło się również podejście fiskusa do opodatkowania VAT-em dotacji na domowe instalacje OZE.

Jak czytamy w „Rz” do samorządów docierają pisma z urzędów marszałkowskich, które dotyczą konieczności zwrotu części dotacji na inwestycje w OZE. Chodzi o kwotę podatku VAT, która we wnioskach o dotację na samorządowe inwestycje w OZE była dotychczas uznawane wydatek kwalifikowany. Jednak zmiana przepisów o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 14 lipca 2018 r. zmieniła między innymi zasady rozliczenia VAT.

Dziennik tłumaczy, że dotychczas, tak wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, jak i jej pobieranie nie było objęte VAT, dlatego gminy realizując inwestycje w OZE nie naliczały VAT-u. VAT nie był też naliczany od energii wprowadzanej z takiej instalacji do sieci. Po zmianie przepisów podatek podlega odliczeniu, dlatego urzędy marszałkowskie oczekują, że gminy zwrócą część dotacji, która odpowiada VAT kwalifikowanemu. Jednocześnie wskazują samorządowcom, aby o zwrot VAT-u występowały do urzędów skarbowych.

„Rzeczpospolita” próbowała uzyskać stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie. Jednak to jedynie zwróciło uwagę, że sprzedawca energii może skorzystać z wynikającego z ustawy VAT zwolnienia podmiotowego, do 200 tys. zł w skali roku. Jak podkreślił resort w większość przypadków sprzedaży energii przez gminy będą się mieścić w limicie tego zwolnienia.

„Rz” zwróciła uwagę na jeszcze jeden problem samorządów z podatkiem VAT, chodzi o opodatkowanie VAT-em od dotacji na domowe instalacje OZE współfinansowane przez mieszkańców. W tym przypadku na niekorzyść samorządowców zmieniało się podejście fiskusa do tego problemu. We wcześniejszych interakcjach przepisów organy podatkowe stały na stanowisku, iż taka dotacja nie podlega VAT, co skutkowało tym, że gminy określały kwalifikowalność VAT we wnioskach o dotacje. Teraz fiskus stoi na stanowisku, że od dotacji gminy muszą zapłacić VAT. W efekcie zmiany podejścia fiskusa gminom brakuje środków na sfinansowanie projektów OZE – podsumowuje „Rzeczpospolita”.

Rzeczpospolita/CIRE.PL