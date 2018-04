Sektor OZE apeluje do parlamentarzystów o zmianę regulacji

Organizacje branżowe reprezentujące sektor OZE wystąpiły apelem do posłów i senatorów o poparcie zaproponowanych przez rząd zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii. W środę prace nad projektem nowelizacji ma rozpocząć sejmowa Komisja Energii i Skarbu Państwa.

Jak podkreślają inicjatorzy apelu, rządowy projekt nowelizacji ustawy o OZE, którego pierwsze czytanie ma się odbyć się w środę, zawiera szereg rozwiązań korzystnych dla bieżącego i przyszłego funkcjonowania branży energetyki odnawialnej w Polsce.

– Nowelizacja ustawy będzie szansą na uwolnienie olbrzymiego potencjału OZE, dlatego tak ważne jest, żeby proponowane w projekcie zapisy zostały przyjęte przez Sejm i Senat – mówi Daria Kulczycka, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Na początku kwietnia organizacje branżowe reprezentujące wszystkie OZE wystosowały do parlamentarzystów list, w którym zaapelowały o poparcie proponowanych przez rząd zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii i innych ustawach (m.in. tzw. odległościowej). Wskazują w nim, że planowana nowelizacja pozwoli na korektę przepisów, które przyczyniły się do kryzysu sektora OZE w Polsce w ostatnich latach.

Zdaniem sygnatariuszy listu brak nowych mocy OZE to zaprzepaszczenie szansy na produkcję „zielonej energii”, która nie wiąże się ze szkodliwymi dla zdrowia emisjami do atmosfery. Przedstawiciele branży OZE argumentują, że zła jakość powietrza i występujący, zwłaszcza w sezonie grzewczym smog, to nie tylko uciążliwość ale realne zagrożenie dla zdrowia obywateli przekładające się na liczone w miliardach złotych wydatki na leczenie.

W ocenie przedstawicieli branży OZE szansą na lepszej jakości powietrze, a tym samym poprawę zdrowia i samopoczucia Polaków, jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Dlatego pod listem poparcia zamieszczonym na stronie internetowej http://www.popieramoze.pl/, który branża OZE skierowała do Posłów i Senatorów, podpisać się może także każdy obywatel.

– Polacy oczekują wsparcia dla czystej energii ze źródeł odnawialnych. Uważają, że znacząco poprawiłaby ona jakość ich życia. Nasza branża wsłuchuje się w ten ważny głos. Liczymy, że to samo uczynią parlamentarzyści i zagłosują za przyjęciem nowelizacji ustawy o OZE – podkreśla Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

CIRE.PL