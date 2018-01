Senat przyjął specustawę o COP24 bez poprawek

Senatorowie w piątek nie wnieśli poprawek do specustawy w sprawie organizacji szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. Ustawa reguluje m.in. kwestie bezpieczeństwa podczas szczytu. Konferencja COP odbędzie się w Katowicach 3-14 grudnia br.

Co do kosztu szczytu, to ustawa wskazuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na jego organizację ma przeznaczyć ponad 127 mln zł. Sałek odpowiadając mówił, że dla porównania ubiegłoroczny szczyt klimatyczny w Bonn kosztował ponad 180 mln euro (150 mln z budżetu federalnego i 30 mln euro od władz samorządu).

Specustawa przewiduje też, że od północy 26 listopada do godz. 23:59 16 grudnia br. na terenie Katowic zabronione będzie uczestnictwo w zgromadzeniach spontanicznych. Prawnicy sejmowi wskazywali na ryzyko niekonstytucyjności takiego przepisu. Podobnie twierdzili posłowie opozycji. Sałek tłumaczył, że przepis ten jest analogiczny do tego, jaki został użyty w specustawie dotyczącej organizacji szczytu NATO w Polsce. Podkreślił, że wynika to z kwestii bezpieczeństwa, które m.in. w związku z aktami terroru jest obecnie szczególnie ważne. Zapewnił jednocześnie, że „jeżeli ktoś będzie chciał przeprowadzić manifestację, to nie będzie problemu”, o ile taka manifestacja zostanie wcześniej zgłoszona.

Ustawa przewiduje m.in. powołanie międzyresortowego zespołu ds. organizacji szczytu, który będzie monitorował postępy przygotowań do zorganizowania tego wydarzenia i nadzorował realizację działań z nim związanych. Minister środowiska będzie musiał do 30 marca 2019 r. przedstawić Radzie informację o realizacji tych zadań.

W kwestii zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wiodącą rolę będzie pełnił minister spraw wewnętrznych i administracji – we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa ONZ. Będzie on koordynował działania wszystkich służb zaangażowanych w organizację i zabezpieczenie konferencji COP 24. Z kolei wojewoda śląski ma nie później niż do 1 września br. przedstawić plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas wydarzenia.

Zgodnie z nowymi przepisami, wojewoda będzie również odpowiadał za zabezpieczenie medyczne imprezy. Kwestie transportu w trakcie konferencji będą w gestii prezydenta Katowic.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będzie obowiązywać do końca 2019 r., czyli do końca prezydencji Polski w ramach Konwencji Klimatycznej.

W trakcie 24. szczytu klimatycznego w Katowicach (COP24) ma zostać przyjęta „mapa drogowa” wdrażania wynegocjowanej w Paryżu w 2015 roku globalnej umowy klimatycznej.

Porozumienie paryskie zacznie obowiązywać od 2020 roku. Jego celem jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 st. C w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 st. C.