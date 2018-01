Sierakowska: Droższa ropa napędza rewolucję łupkową

Optymizm na rynku ropy naftowej jest tak duży, że inwestorzy praktycznie zupełnie zignorowali dane dotyczące wzrostu aktywności spółek wydobywczych w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. W piątek firma Baker Hughes podała, że w minionym tygodniu liczba funkcjonujących wiertni w USA wzrosła o 10 do poziomu 752. To najwyższa tygodniowa zwyżka od września ub.r. Obecnie liczba punktów wydobycia ropy w USA jest znacznie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to wynosiła ona 522 wiertnie.

Jeszcze bardziej dynamiczne okazały się ubiegłotygodniowe zmiany w sektorze naftowym w Kanadzie, gdzie liczba funkcjonujących wiertni niemal się podwoiła. W minionym tygodniu kanadyjskie spółki masowo powracały ze świątecznych przerw, zwiększając liczbę punktów wydobycia aż o 87 do poziomu 185. To największa liczba wiertni od marca 2017 roku, natomiast tygodniowy wzrost okazał się największy od analogicznego tygodnia 2017 roku.