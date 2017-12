Sierakowska: Kolejny duży spadek zapasów ropy naftowej w USA

Kluczowym wydarzeniem na początku tego tygodnia był wybuch ropociągu w Libii, który doprowadził do wstrzymania dostaw ropy naftowej do kluczowego portu Es Sider. Niemniej, jak informuje libijska NOC (National Oil Company), awaria ma zostać usunięta w ciągu tygodnia. Dodatkowo, powoli do normalności wraca sytuacja w północno-zachodniej Europie, gdzie już częściowo wznowiony został przepływ ropy naftowej ropociągiem Forties na Morzu Północnym.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych wczoraj pojawił się raport Amerykańskiego Instytutu Paliw (API), w którym podano, że zapasy ropy naftowej w USA w poprzednim tygodniu spadły aż o 6 mln baryłek wobec oczekiwań zniżki o niecałe 4 mln baryłek. To już kolejny duży spadek zapasów ropy naftowej w USA – wynikał on ze zwiększonej aktywności amerykańskich rafinerii, o czym świadczy wzrost zapasów benzyny i destylatów. Dzisiaj swoje dane dotyczące zapasów paliw w USA przedstawi Departament Energii USA.