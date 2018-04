Innowacyjny robot oprowadzi dzieci po Marsie

Skriware, warszawski startup dostarczający rozwiązania edukacyjne oparte o technologię druku 3D, wprowadza na rynek serię produktów mających na celu rozbudzenie ciekawości dzieci w zakresie nauk ścisłych, robotyki i kreatywnego myślenia. Wydrukowany w 3D robot, oraz platforma e-learningowa z kursem „Destination: Mars”, pomogą uczniom rozwinąć umiejętności związane z drukiem 3D, programowaniem i inżynierią, a także pokażą im, że nauka może być świetną zabawą, znacznie wykraczającą poza znane im schematy edukacji.

Wirtualna przygoda „Destination: Mars” przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 9 roku. Celem kursu jest przybliżenie młodym użytkownikom koncepcji interdyscyplinarnej edukacji w nurcie STEAM, co odbywa się przy pomocy zabawnego i pełnego przygód scenariusza. 15-godzinny, dostępny na platformie e-learningowej kurs, zabiera młodych odkrywców w wirtualną misję, podczas której poznają podstawy robotyki, nauczą się działania algorytmów, a także postawią pierwsze kroki w programowaniu. Całość uzupełniają ciekawostki na temat Marsa, różnorodne fakty z dziedziny biologii, fizyki i chemii oraz testy sprawdzające wiedzę.

Wśród produktów edukacyjnych Skriware ważną rolę odgrywa Skribot – w pełni programowalny robot, którego dzieci mogą samodzielnie zaprojektować, a następnie wydrukować w 3D. Dla osób nieposiadających drukarki, firma przygotowała gotowe zestawy klocków i elektroniki, które można zamówić bezpośrednio ze strony internetowej. Przydadzą się one już podczas pierwszej misji, w trakcie której uczniowie będą mieli za zadanie złożyć robota i podłączyć elektroniczne elementy. Następnie wraz ze Skribotem odkryją tajemnice Czerwonej Planety, zaprogramują robota tak, aby podążał za linią lub omijał przeszkody, a nawet użyją chwytaka do przenoszenia obiektów i wyślą sygnał SOS dzięki wbudowanym diodom LED. W połączeniu ze Skribotem i dedykowaną aplikacją mobilną, „Destination: Mars” zaprojektowano tak, aby angażować uczniów w rozwiązywanie kolejnych kosmonautycznych wyzwań, i pobudzać ich kreatywność oraz zdolność krytycznego myślenia.

“Destination: Mars” przybliża magię programowania i robotyki nawet 9-letnim użytkownikom, pozwalając im swobodnie odkrywać świat nauki i poznawać ciekawe, często nieoczywiste fakty dotyczące Czerwonej Planety – mówi Karol Górnowicz – prezes firmy Skriware.

„Destination: Mars” – praktyczne doświadczenia edukacyjne w klasie i poza nią

Misją Skriware jest wdrażanie praktycznych doświadczeń edukacyjnych w salach lekcyjnych, ale i poza nimi. Wraz z rozwiązaniem „Destination: Mars” firma stworzyła serię produktów obejmujących pełen proces projektowania, budowania i programowania robotów. Osoby zainteresowane rozwijaniem swoich umiejętności w tym zakresie mogą między innymi uzyskać dostęp do Kreatora Skribotów, służącego do tworzenia wirtualnych prototypów oraz zamówić jedną z drukarek 3D Skriware.

Platforma edukacyjna Skriware została stworzona między innymi we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Harvarda, Uczelnią Dartmouth College, czy jednostką ASTRO Center z teksańskiego Uniwersytetu A&M. Rozwiązanie jest obecnie testowane przez dzieci i młodzież z całego świata, głównie za pośrednictwem partnerów Skriware, takich jak Kids Code Fun, CoderDojo, IT for SHE czy Fundacja Perspektywy. Firma ogłosiła, że zestaw edukacyjny „Destination: Mars” jest już dostępny dla instytucji edukacyjnych, a w sprzedaży konsumenckiej znajdzie się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Skriware