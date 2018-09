Zwinne miasta. Rusza Smart City Forum (RELACJA)

Rusza ósme Smart City Forum pod patronatem BiznesAlert.pl. Obrady otworzyli prezydenci miast, które chcą być „zwinne”.

VIII edycja Smart City Forum to forum przedwyborcze – mówił Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia, Przewodniczący Rady Programowej wydarzenia. Wspomniał o tym, że nie jest łatwo na nowo pokazywać te same tematy, ale to, co kilka lat temu było w fazie badań, dziś jest wdrażane. – Technologia jest dla ludzi, ważne żeby ich oczekiwania mieszkańców i nasze możliwości się spotkały. Ważne żebyśmy byli młodym społeczeństwem, ważne żebyśmy byli świadomym społeczeństwem – mówił Bluj. – Nie uciekamy od trudnych tematów. Takim tematem jest smog. To nie tak, że smogu nie było lata temu. Nasza świadomość nie była tak duża jak teraz – mówił Bluj, zapowiadając jakie tematy poruszone będą w czasie dwudniowej konferencji. – To, co charakteryzuje smart w zarządzaniu miastem to zwinność – zaznaczył Wiceprezydent Bluj. Bluj dodał także, że wyzwaniami dla miast są zarówno cyberbezpieczeństwo i dostęp do danych.

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania, w wystąpieniu otwierającym mówił o jego doświadczeniach z wizyty w Izraelu i jakości zarządzania kryzysowego w tym kraju. – Kiedy mówimy smart, zastanawiamy się jak będą wyglądały miasta za 5, 10, 15 lat to takie spotkania i wymiana doświadczeń dają nam szansę na przygotowanie się. Jaśkowiak mówił o tym, że miasta mają zadanie: jak przygotować się na e-commerce. – Cieszę się, że elektronika wspiera zarządzanie miastem – dodał Jaśkowiak.

– Będziemy poszukiwali źródeł finansowania projektów, które chcemy zaproponować mieszkańcom. Jeśli dziś popatrzeć na miasta, to są to miasta skoncentrowane na mieszkańcach, którzy partycypują w zarządzaniu. Budujemy miasto otwarte – zaznaczył prezydent Lublina Krzysztof Żuk w wystąpieniu inauguracyjnym. Wyzwaniami na najbliższe lata jego zdaniem będzie opieka nad seniorami. – Patrząc na alokację środków, będziemy mieli ogromne środki na infrastrukturę i rozwój usług dla seniorów. Takie są ogromne potrzeby naszych miast. Lublin ma około 350 tysięcy mieszkańców, w tym 80 tysięcy seniorów, 20 tysięcy osób niepełnosprawnych – to są wyzwania dla miast. – Szeroko rozumiana jakość życia determinuje to, jakie aktywności podejmują mieszkańcy miast.