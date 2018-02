Polskie autobusy na CNG trafią do Czech

Na początku stycznia Solaris Bus & Coach S.A. podpisał z Dopravní Podnik w Ostrawie umowę na dostawę 40 nowych Solarisów Urbino 12 CNG. To drugie co do wielkości zamówienie na pojazdy napędzane na sprężony gaz ziemny w Czechach w historii polskiego producenta.

Jeszcze w tym roku do czeskiej Ostrawy przyjadą 24 nowe Solarisy Urbino 12 CNG (Compressed Natural Gas) zamówione przez miejscowego przewoźnika Dopravní Podnik Ostrava a.s. Pozostałych 16 dostarczonych zostanie w pierwszym kwartale 2019 roku. Wartość kontraktu to około 45 mln zł.

Na pokład klimatyzowanych i wyposażonych w bezprzewodowy Internet oraz ogólnodostępne ładowarki UBS autobusów wejdzie do 80 pasażerów. Oświetlenie zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonane zostanie w przyjaznej środowisku i ekonomicznej technologii LED. Pojazdy napędzane będą niskoemisyjnym sprężonym gazem ziemnym (CNG) tankowanym do butli kompozytowych o łącznej pojemności 1575 litrów.

– Ogromnie cieszę się z możliwości realizowania po raz kolejny zamówienia dla Ostrawy. To nie tylko nasz pierwszy klient w Czechach, ale w ogóle pierwszy zagraniczny odbiorca (2000 rok) w historii Solarisa. Przez 18 lat współpracy dostarczyliśmy do Ostrawy już 250 autobusów i trolejbusów – mówi Zbigniew Palenica, Wiceprezes Zarządu Solaris Bus & Coach S.A.

To drugi co do wielkości kontrakt polskiego producenta na autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym w Czechach. Największy kontrakt – na 105 pojazdów – Solaris realizował w roku 2015 również dla czeskiej Ostrawy. Po zakończeniu wszystkich tegorocznych dostaw łączna liczba Solarisów na czeskim rynku przekroczy 1000 autobusów i trolejbusów.

Solaris