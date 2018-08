Solaris sprzedaje 50 trolejbusów w Rumunii

Nawet do 50 sztuk Trollino 18 może trafić w ciągu najbliższych czterech lat na ulice rumuńskiego miasta Kluż-Napoka. Będą to pierwsze przegubowe trolejbusy z logo zielonego jamnika w tym kraju. Wartość kontraktu wynosi prawie 115 milionów złotych.

Firma Solaris Bus & Coach S.A. podpisała umowę ramową na dostarczenie do 50 sztuk Trollino 18 do rumuńskiego miasta Kluż-Napoka. Zamawiającym jest Urząd Miasta, natomiast operatorem autobusów będzie lokalny przewoźnik CTP Cluj Napoca. Pojazdy będą dostarczane zgodnie z umową zamówieniową w transzach raz na półrocze.

Zamówione Trollino 18 będą pierwszymi przegubowymi trolejbusami z logo zielonego jamnika na rynku rumuńskim. Pojazdy wyposażone zostaną w silnik trakcyjny o mocy 250 kW i dodatkowy magazyn energii w postaci superkondensatorów. Trolejbusy pomieszczą do 140 podróżnych, w tym 36 na miejscach siedzących. Dostawcą napędu będzie Skoda.

Pojazdy będą miały szereg udogodnień dla pasażerów, takich jak klimatyzacja, rozbudowany system informacji pasażerskiej czy siedzenia wykonane z wysokiej jakości materiałów antystatycznych z właściwościami „anty-graffiti”. Zamówione Trollino o układzie drzwi 2-2-2-2 wyposażone będą w nowoczesny pulpit dotykowy Solaris. Do dyspozycji kierowcy będzie również zestaw kamer wewnętrznych i zewnętrznych, w tym także do obserwacji pantografu.

To nie pierwsze zamówienie realizowane przez Solarisa dla Kluż-Napoki. W poprzednim roku władze miasta zamówiły łącznie 23 sztuki autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 electric. 11 z nich jest już w eksploatacji, pozostałych 12 zostanie dostarczonych do końca tego roku. W ramach opcji producent może dostarczyć kolejnych 18 sztuk tych ekologicznych pojazdów. Łącznie z obecnym zamówieniem CTP Cluj Napoca będzie operatorem z największą flotą pojazdów marki Solaris w Rumunii. To także największy operator floty autobusów elektrycznych w kraju i – biorąc pod uwagę plany zakupowe ukierunkowane na transport ekologiczny – miasto to jest jednym z najbardziej zaawansowanych w obszarze e-mobility w Europie.

