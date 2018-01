Soloch: Przygotujemy w tym roku rekomendacje do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

BBN przygotuje w tym roku rekomendacje do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego – zapowiedział w poniedziałek szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Aktualnie obowiązująca Strategia Bezpieczeństwa Narodowego pochodzi z 2014 r. i jest już dzisiaj „nieaktualna” – zauważył Soloch w poniedziałek w audycji „Poranek Rozgłośni Katolickich Siódma 9”.

„Nie ulega wątpliwości: otoczenie bezpieczeństwa się zmieniło. Chcielibyśmy podjąć działania przygotowujące rekomendacje do tej strategii w tym roku” – zapowiedział szef BBN.

Soloch pytany był również o stosunki pomiędzy prezydentem a Ministerstwem Obrony Narodowej i o ewentualną zmianę na stanowisku szefa MON. „Nic mi nie jest wiadomym na temat zmiany na stanowisku ministra obrony narodowej” – stwierdził. „Natomiast zwracałem uwagę na pewne strukturalne, systemowe słabości obecnych rozwiązań. Powodują one, że w razie występowania różnic zdań te napięcia są potęgowane poprzez niespójność systemową: te kompetencje nie są jednoznacznie określone i mogą się wzajemnie blokować. Stąd mój postulat zmian systemowych w tym zakresie” – mówił szef BBN.

„Przy tych wszystkich niedogodnościach pozytywem jest to, że co do generalnych kierunków nie ma różnic zdań” – ocenił.

„Prezydent i rząd – a co za tym idzie również minister obrony – wspólnie przeprowadzili inicjatywę zwiększenia wydatków na siły zbrojne. Pełna zgoda jest co do powołania nowych sił zbrojnych, jakimi są Wojska Obrony Terytorialnej. Oczywiście, należałoby to uzupełnić również o wzmocnienie wojsk operacyjnych, poprzez uzupełnienie stanów osobowych i zwiększenie stanów mobilizacyjnych. Także pełna zgoda co do zacieśnienia więzi, współpracy sojuszniczej w tym zwłaszcza bilateralnej z sojusznikiem amerykańskim, zwiększenie wojskowej obecności sojuszniczej na naszym terenie – także w tych kluczowych kwestiach różnic nie ma” – podkreślił Soloch.

Szef BBN ocenił również, że rozpoczęte 1 stycznia niestałe członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ pozwoli na ukazanie globalnego działania Polski. „Dwa główne wyzwania dla tej Rady to konflikt na Ukrainie oraz odbudowa na terenach zniszczonych przez Państwo Islamskie” – stwierdził.

Polska Agencja Prasowa