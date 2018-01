Górnicy otrzymali półtora miliarda złotych za utracony deputat

Do wtorku Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) wypłaciła prawie 155 tys. 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Wydano też ok. 5 tys. decyzji odmownych, a pozostałe wnioski są w trakcie weryfikacji – podała we wtorek SRK.

Wnioski do SRK

Jak poinformował PAP Zbigniew Madej z biura prasowego SRK, spółka codziennie powtórnie weryfikuje kilkaset wniosków dotyczących wypłaty rekompensat z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Do osób, których wnioski zawierały wady formalne, przesyłane są prośby z informacjami, co w konkretnym wniosku należy uzupełnić. Informacje udzielane są też telefonicznie i w wyznaczonych punktach obsługi.

„Weryfikacja wniosków jest bardzo pracochłonna. Musimy dochować jednak wszelkiej staranności, by mieć pewność, że odmowa lub przyznanie rekompensaty są uzasadnione” – wyjaśnił we wtorek prezes SRK Tomasz Cudny, podkreślając, iż ustawa zobowiązuje spółkę do prawidłowego rozdysponowania budżetowych pieniędzy osobom, którym należy się świadczenie.

Na Spółkę Restrukturyzacji Kopalń przypadła największa część rekompensat, wypłacanych na podstawie ubiegłorocznej Ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. W sumie, według niedawnych informacji przedstawicieli Ministerstwa Energii, wypłacono już ok. 190 tys. 10-tysięcznych rekompensat. Z wtorkowego komunikatu SRK wynika, że z tego ok. 155 tys. przypadło na tę spółkę.

Komu przysługują świadczenia?

Wśród złożonych do SRK wniosków o wypłatę świadczenia były – jak wynika z informacji spółki – także wnioski od osób, które nigdy nie pobierały deputatu bądź nadal pracują w spółkach węglowych – zgodnie z ustawą, takim osobom nie przysługuje świadczenie.

Inni wnioskujący muszą uzupełnić dokumenty. „Do wielu wniosków nie dołączono aktów zgonu (w przypadku wdów, wdowców i sierot po emerytach i rencistach górniczych – PAP), decyzji o przyznaniu renty czy zaświadczenia ZUS. Teraz spółka musi uzupełnić wnioski o konieczną dokumentację, by wyeliminować ryzyko wypłaty rekompensat osobom nieuprawnionym” – wyjaśniła we wtorek SRK.

Ustawa o deputatach

Przyjęta w październiku ub. roku Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przyznała 10-tysięczne rekompensaty emerytom i rencistom górniczym, którym odebrano deputaty węglowe, a także wdowom i sierotom po nich. Nie objęła jednak – o czym mówili podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach posłowie Platformy Obywatelskiej – tych wdów i sierot, które pobierają renty rodzinne nie po emerytach czy rencistach, ale po zmarłych pracownikach kopalń, w tym ofiarach wypadków górniczych. Rekompensat nie dostali także ci obecni emeryci i renciści, którzy utracili prawo do deputatu jeszcze jako czynni pracownicy.

Śląscy posłowie PO liczą na szybkie procedowanie w parlamencie złożonego przez Platformę projektu nowelizacji o rekompensatach za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Natomiast w ocenie grupy śląskich polityków PiS, inicjatywa PO to „przejaw hipokryzji i wykorzystywanie ważnej społecznie kwestii do rozgrywek politycznych”. „Obecny rząd dostrzega problem osób, które utraciły prawo do bezpłatnego węgla, ale to prawo nabyły będąc pracownikami kopalń, a także wdów i sierot po górnikach, którzy zginęli w pracy. Trwa szacowanie grupy potencjalnych uprawnionych oraz analiza możliwości rozwiązania tej kwestii” – zapewnili posłowie i senator Prawa i Sprawiedliwości we wtorkowym oświadczeniu.

Polska Agencja Prasowa