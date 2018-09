Shell otwiera pierwszą stację tankowania LNG w Niemczech

Shell otworzył pierwszą stację tankowania LNG dla samochodów ciężarowych w Niemczech. Nowa stacja znajduje się w Hamburgu, a jej pojemność wynosi niemal 30 ton, co umożliwi zatankowanie ponad 200 ciężarówek dziennie.

Nowa stacja LNG znajduje się na południe od Hamburga, przy Georgswerder Bogen w pobliżu węzła autostradowego Hamburg Süd. To ważny punkt tankowania samochodów ciężarowych w pobliżu hamburskiego portu. W Niemczech sektor transportowy generuje około 20 proc. emisji CO2 związanych z energią. Napęd elektryczny może zmniejszyć emisje samochodów osobowych i dostawczych, ale transport ciężarowy wymaga mocniejszych silników spalinowych o większym zasięgu. W porównaniu z olejem napędowym LNG ma znaczną przewagę pod względem emisji CO2 i zanieczyszczeń powietrza. Nie wytwarza praktycznie żadnych zanieczyszczeń pyłowych, jest zazwyczaj tańszy, a silniki działają ciszej. Po europejskich drogach jeździ obecnie około 5000 samochodów ciężarowych na LNG marek Iveco, Scania i Volvo. Do roku 2030 spodziewany jest znaczny wzrost ich liczby, do czego przyczynią się dotacje władz federalnych. „LNG odgrywa ważną rolę w strategii paliwowej Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej. W związku z tym cieszymy się z zaangażowania Shell w budowę infrastruktury do tankowania” – powiedział Guido Beermann, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Cyfrowej podczas otwarcia stacji Shell w Hamburgu.

Jens Kerstan, senator Urzędu ds. Środowiska i Energii Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburga, dodał: „LNG może przyczynić się do zmniejszenia poziomu spalin i poprawy jakości powietrza w Hamburgu. Bardzo się cieszę, że pierwsza publiczna stacja tankowania skroplonego gazu ziemnego w Niemczech znajduje się właśnie w Hamburgu. Jako miasto jesteśmy już liderem pod względem e-mobilności i chcemy zajmować taką pozycję również pod względem innych proekologicznych układów napędowych i paliw. Moim zdaniem LNG ma także przyszłość jako paliwo do statków, które może znacznie zmniejszyć emisje zanieczyszczeń pyłowych oraz odczuwalnie przyczynić się do ochrony klimatu. W kontekście ochrony klimatu minął już czas używania trybu warunkowego – co moglibyśmy i co należałoby zrobić. Cele porozumienia klimatycznego z Paryża są w mocy i jesteśmy zobowiązani do ich osiągnięcia, a zatem już wkrótce musi się zacząć dużo dziać w tej sprawie”. Shell rozwija swoją sieć europejskich stacji LNG, a placówka w Hamburgu jest dziewiątą stacją LNG Shell w Europie Północno-Zachodniej. Już teraz działa siedem stacji w Holandii oraz jedna w Belgii.

