Volkswagen: Pełna elektromobilność za dekadę

– W ciągu pięciu lat na rynku motoryzacyjnym pojawi się rewolucja, to nie tylko elektromobilność, a także cyfryzacja w mobilności. Już w przyszłym roku koncern przedstawi projekt podstawy pojazdu dedykowanego elektrykom – powiedział Wolf-Stefan Specht prezes Volkswagen Group Polska.

Podkreślił, że nowa płyta pojazdu pozwoli na szybkie ładowanie i będzie wyposażona w systemy autonomiczne. – W ciągu dziesięciu lat zelektryfikujemy cały nasz transport – powiedział. Dodał, że nowa płyta pojazdu będzie wielkości modelu Golf, a komfort jazdy będzie taki sam, jak znany z Passata.

Prezes dodał, że pojawi się także druga płyta pod pojazdy luksusowe, tzw. technologia Porsche. – Ta płyta pozwoli na ładowanie pojazdów elektrycznych krócej niż w 30 minut, a jej zasięg wyniesie 500 km – powiedział. Zdradził, że Volkswagen przeznaczył już 25 mld euro na przygotowanie fabryk do produkcji elektryków w Chinach, Ameryce Południowej oraz w Europie. – W naszej fabryce w Lesznie już pod koniec tego roku rozpoczniemy produkcje dostawczego VW Craftera, pojazdu elektrycznego – powiedział. Dodał, że obecnie wyzwaniem jest cena, ale ambicją jest jej obniżenie do poziomu innych samochodów elektrycznych.

Dodał, że kolejnym wyzwaniem jest ładowanie. – Potrzebny jest rozwój infrastruktury, aby można było ładować pojazdy w nocy oraz w czasie pobyty w pracy. To także wyzwanie dla nas, dealrów. Należy zachęcać do otwierania stacji ładowania. Kolejnym przykładem są sklepy. W czasie wakacji ładowanie pojazdów to także wyzwanie. Chcemy zainwestować w 300 ultraszybkich ładowarek – powiedział.

Wspomniał, że Polska wprowadza prawo, które powinno wesprzeć rozwój elektromobliności. – Przykładem jest Norwegia, która uruchomiła fundusze, kiedy jeszcze takich pojazdów nie było. Następnie powstały strefy dedykowane tym pojazdom i zeroemisyjnemu transportowi. W Norwegii od tego trendu już nie ma odwrotu – powiedział. Zdradził, że Niemcy wprowadzą w przyszłym roku system zachęt do zakupu pojazdów elektrycznych, a w kontekście Polski powiedział, że na jej terytorium także rośnie zainteresowanie pojazdami tego rodzaju, bo z badań wynika, że 75 proc. ankietowanych Polaków jest zainteresowana ich zakupem. – Przyszłość należy do ruchu elektrycznego, ale należy inwestować w stacje ładowania– zakończył.