Stępień: Baltic Pipe to szansa na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej

Baltic Pipe stanowi kluczowy element strategii inwestycyjnej Gaz-Systemu i przyczyni się do uniezależnienia regionu Europy Środkowo-Wschodniej od dominującego dziś kierunku dostaw surowca ze wschodu – powiedział powiedział prezes operatora Tomasz Stępień podczas konferencji „Energy security in Europe: How can Norway and Poland contribute?”, która odbyła się w ubiegły piątek w Oslo.

– W kontekście międzynarodowym strategia rozwoju naszej firmy opiera się na dwóch fundamentach – zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski oraz rozwoju konkurencyjnego rynku gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień 1 lutego 2019 r. podczas odbywającej się w Oslo konferencji „Energy security in Europe: How can Norway and Poland contribute?”. W trakcie debaty zorganizowanej przez Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych (NUPI) przedstawiciele czołowych firm sektora gazowego z Polski, Danii i Norwegii a także administracji rządowej tych krajów dyskutowali o roli projektu Baltic Pipe w rozwoju sektora energetycznego w Europie. Prezes Tomasz Stępień zaznaczył, że Baltic Pipe stanowi kluczowy element strategii inwestycyjnej Gaz-Systemu, która zakłada, że projekt ten w połączeniu z realizowanymi przez spółkę interkonektorami łączącymi Polskę m.in. z Litwą, Ukrainą czy Słowacją – przyczyni się do uniezależnienia regionu Europy Środkowo-Wschodniej od dominującego dziś kierunku dostaw surowca ze wschodu. Przypomniał także, że w listopadzie 2018 r. Gaz-System oraz Energinet podjęły ostateczne decyzje inwestycyjne dla projektu Batlic Pipe i zaznaczył, że gazociąg jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Znaczenie projektu, który poprzez terytorium Danii i Morza Bałtyckiego połączy złoża gazu znajdujące się na norweskim szelfie kontynentalnym z systemem przesyłowym gazu w Polsce podkreślił również obecny w Oslo Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski. Zauważył, że inwestycja ta przyczyni się do zmiany struktury dostaw gazu do Europy i będzie miała znaczący wpływ na wzrost konkurencyjności europejskiego rynku gazu.

– Projekt BalticPipe to „game-changer” dla dostawców i odbiorców gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział. – Realizacja tej inwestycji to również ważny krok w kierunku zacieśnienia współpracy energetycznej i gospodarczej pomiędzy Polską a krajami skandynawskimi. Dostrzegamy duży potencjał w tych relacjach – dodał. Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski zwrócił z kolei uwagę na znaczenie Baltic Pipe dla modernizacji polskiego sektora energii. – Nowe źródło gazu, jakim jest norweski szelf kontynentalny oraz rynkowe warunki jego pozyskania, pozwolą na bezpieczne wykorzystanie tego paliwa w krajowej gospodarce, przyczyniając się także do redukcji emisji sektora energetycznego – podkreślił. W trakcie konferencji odbył się również panel dyskusyjny z udziałem prezesów Gaz-System, Energinet, Gassco raz przedstawiciela PGNiG. Tomasz Stępień, Torben Brabo, Frode Leversund oraz Marek Woszczyk debatowali o tym w jaki sposób powstanie Baltic Pipe wpłynie na rozwój rynków gazu w poszczególnych krajach zaangażowanych w projekt.

Gaz-System