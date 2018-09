Jakóbik: Alternatywna strategia energetyczna z Wrocławia

Podczas Kongresu Energetycznego we Wrocławiu odbędzie się panel poświęcony „doktrynie energetycznej”. Czy będzie to okazja do zaprezentowania alternatywnej wersji strategii energetycznej, której aktualizacja ma zostać przedstawiona do końca roku? – zastanawia się Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Kongres Energetyczny nabiera znaczenia

BiznesAlert.pl jak co roku nadaje z Kongresu Energetycznego we Wrocławiu. To już czwarta edycja tego wydarzenia. O rosnącej randze świadczy zmiana lokalizacji na hotel w centrum miasta i duże zaangażowanie spółek skarbu państwa na czele z Tauronem i PKN Orlen. Przed budynkiem powiewają chorągwie w kolorze Magenty i można tam znaleźć m.in. ładowarkę samochodów elektrycznych Orlenu.

W dobrze przygotowanym programie wydarzenia przewidziano dwa dni paneli tematycznych poświęconych różnym aspektom energetyki. Dolnośląski Instytutu Studiów Energetycznych na szczęście nie przygotował dyskusji o niczym. Sam będę miał zaszczyt poprowadzić panel gazowy, podczas którego porozmawiamy o perspektywie wykorzystania LNG. Pojawią się w nim m.in. goście z Litwy i USA.

Wizja alternatywna

Chociaż na wydarzeniu zabraknie ministra energetyki Krzysztofa Tchórzewskiego, to wystąpią dr Wojciech Myślecki oraz prof. Jan Popczyk znani z sympatii do farm wiatrowych i wizji energetyki odmiennej do prezentowanej przez resort z ul. Wspólnej. Po wystąpieniach planowana jest dyskusja pt. „Co powinna zawierać Polityka energetyczna Polski i w jakiej perspektywie być określona? Jak polityka energetyczna może wspierać wizję modernizacji Polski?”. Pod tym barokowym tytułem może się kryć nowa wizja strategii energetycznej, którą omówią dyrektor EURELECTRIC Marion Labatut, Alejandro Uzlzurrun z Komisji Europejskiej, prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando, Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego, dr hab. Inż. Waldemar Skomudek z Taurona, Jarosław Dybowski z PKN Orlen, dr Paweł Turowski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także wspomniani dr Myślecki i prof. Popczyk.

Co ze strategią?

Rząd zapowiada aktualizację strategii energetycznej do końca roku tak, aby przedstawić polskie plany Komisji Europejskiej oczekującej od krajów członkowskich deklaracji na temat ścieżki transformacji energetycznej do 2050 roku. Obrady we Wrocławiu mogą być sygnałem do przyspieszenia przygotowań i głosem za miksem z rosnącym udziałem Odnawialnych Źródeł Energii.

Ciekawe będzie stanowisko spółek, które przyznając rację odnośnie status quo, zmieniają swe strategie w celu uwzględnienia transformacji energetycznej. Wspomniany PKN Orlen komunikuje dużo o elektromobilności i ma rosnącą flotę bloków gazowych. Tauron proponuje klientom dostawy energii pochodzącej tylko z Odnawialnych Źródeł Energii i szans na przetrwanie upatruje w klastrach. W obliczu zbliżających się aukcji OZE i rynku mocy istotna będzie odpowiedź ministerstwa energii. Czy Polska zdecyduje się na ponowny zwrot ku źródłom odnawialnym?