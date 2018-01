Strategia energetyczna Polski dopiero w lutym?

Podczas panelu przy okazji uroczystości uruchomienia linii 400 kv Kozienice-Siedlce Ujrzanów podsekretarz stanu w ministerstwie energii Krzysztof Skobel został zapytany o politykę energetyczną Polski i miejsce sieci elektroenergetycznych w zapowiadanej strategii.

– Przejrzałem to, co zostało dotąd zrobione. Dokument jest w tej chwili wypełniany treścią. Czy to już jest czas, aby pokazać tę politykę. Będzie miała niebawem swój wymiar w formie projektu. Jednak dopiero spójny owoc konsultacji ujrzy światło dzienne – powiedział przedstawiciel rządu.

– To, co zmusza nas do odwlekania decyzji w czasie, to dyskusje na forum Unii Europejskiej. Pewne sprawy zostały ustalone, ale czeka nas szereg spotkań, chociażby spotkanie lutowe o OZE. Dopiero potem będziemy mogli tę politykę zamknąć, aby była spójna, dobra i mogła funkcjonować w zgodzie z regulacjami unijnymi. Nie chcielibyśmy tworzyć dokumentu, który trzeba będzie zaraz poprawiać – ocenił Skobel.

Wojciech Jakóbik