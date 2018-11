ME: Polska, Niemcy i nie tylko mogą podważyć strategię dekarbonizacji KE

Ministerstwo energii podchodzi z rezerwą do postulatu Komisji Europejskiej, która chce pełnej dekarbonizacji do 2050 roku, która oznaczałaby odejście od węgla, także w Polsce.

– Jest to strategia odchodzącej Komisji. W warunkach polskich nie przewiduję, że w latach pięćdziesiątych nie będzie elektrowni węglowych w Polsce. Nie przewiduję, aby w połowie żywotności mogły być zamknięte całkiem dobre instalacje. Do 2050 roku nie kończy się żywotność elektrowni Jaworzno. Kozienice, Opole. Nikt nigdy nie wymagał, aby coś co nadaje się do eksploatacji było zamykane – zadeklarował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

– W przyszłości mogą powstać magazyny energii, ale też będą nowe pomysły oczyszczania powietrza z dwutlenku węgla. W tak daleką przyszłość na bazie obecnej wiedzy nie wybiegam – dodał.

– Śledziliśmy wypowiedzi ważnych polityków w Europie. Kanclerz Merkel co najmniej raz wypowiedziała się, że nie jest zwolenniczką zaostrzania polityki – zapewnił wiceminister Grzegorz Tobiszowski. – Warto spojrzeć na stanowisko komisarza Canete (Miguel Arias Canete, komisarz ds. energii i klimatu Unii Europejskiej – przyp. red.) z punktu widzenia nie tylko Polski. Odniosą się do niego także Niemcy. Mieliśmy dialog z Niemcami, ale i Hiszpanami. Konsultowaliśmy się z przedstawicielami francuskiego świata pracy – wyliczał Tobiszowski.

– Założyć sobie można różne rzeczy, ale trzeba patrzeć na realia. Europa po porozumieniu paryskim stoi przed pytaniem o realność, abyśmy nie stracili roli kontynentu, który na świecie nadawał ton zmianom cywilizacyjnym i nie wyizolowali się gospodarczo. My nadajemy sobie rygory, a inne kraje, które się świetnie rozwijają, na tym korzystają – kontynuował wiceminister Tobiszowski.

– Klimat jest ważny, ale ważne jest też, na ile jesteśmy przy tych wszystkich wydanych miliardach skuteczni – kontynuował wiceminister. Minister Tchórzewski przypomniał, że przykładowo Chiny nie wywiązują się z deklaracji redukcji emisji CO2. Dziennik New York Times ujawnił, że potajemnie emitują z ukrytych jednostek wytwórczych widocznych na zdjęciach satelitarnych.

Wojciech Jakóbik