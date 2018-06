Strategia Unii Energetycznej będzie gotowa w marcu 2019 roku

– W marcu przyszłego roku przed startem kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego będziemy mieć przyjętą całą strategię Unii Energetycznej – powiedział Marosz Szefczovicz, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za Unię Energetyczną, podczas konferencji „Towards 21st Century Energy Systems in Central & Eastern Europe” zorganizowanej przez Atlantic Council, która odbyła się w Waszyngtonie.

Pytany o rozwój projektu jakim jest Unia Energetyczna, powiedział, że prace jakie dotychczas toczyły się od 2014 roku, dotyczyły zagwarantowania Europie wystarczającej ilości energii i bezpieczeństwa dostaw (SoS) – co udało się już zaimplikować do trzeciego pakietu energetycznego – a także pewności, że umowy międzypaństwowe w sprawie dostaw energii są w pełni kompatybilne z prawem UE – co w dużym stopniu udało się osiągnąć.

– Kolejną kwestią jest hardware, a więc różne połączenia międzysystemowe między krajami UE, tak by upłynniały one jeszcze bardziej przesył gazu, a także software, a więc zagwarantowanie, aby energia ta mogła być bez przeszkód przesyłana po Europie. Teraz jesteśmy jeszcze bardziej zdywersyfikowani i połączeni z globalnym rynkiem LNG – powiedział.

– Obecnie jesteśmy skupieni na agendzie klimatycznej, czyli na tym, aby energia była coraz bardziej czystsza. Jesteśmy skoncentrowani na tym jak handlować energią, na innowacjach, czystej elektromobilności czy efektywności energetycznej. To pozwoli nam znaleźć się w sytuacji, kiedy w 2030 roku 70 proc. energii w sieci będzie pochodzić z technologii niskoemisyjnych. Teraz skupiamy się na tym, jak tą czystą energię wdrożyć poprzez czystą elektromobilność i zwiększyć efektywność energetyczną. W marcu przyszłego roku przed startem kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego będziemy mieć przyjętą całą strategię Unii Energetycznej – powiedział.

Przypomniał, że do końca tego roku kraje członkowskie mają przedstawić krajowe plany energetyczno-klimatyczne, które będą oceniane, czy i jak pasują do tej strategii Unii Energetycznej. – Jestem przekonany, że liczby wskażą na gotowość UE do realizacji ambitnej polityki klimatycznej, która pomoże walczyć ze zmianami klimatycznymi – dodał.

Bartłomiej Sawicki