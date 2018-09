Jakóbik: Szczyt Trójmorza będzie rozmową o pieniądzach

Kolejny szczyt Trójmorza przyciągnął tyle uwagi, bo tym razem odbędzie się na nim poważna rozmowa o pieniądzach dla Europy Środkowo-Wschodniej. Czy padnie deklaracja o dofinansowaniu z USA? Czy Amerykanie wprowadzą sankcje wobec Nord Stream 2? – zastanawia się Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Fundusz Trójmorza

17 i 18 września odbędzie się szczyt Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie, stolicy Rumunii. Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski zapowiada powołanie funduszu Trójmorza, o którym pierwszy w Polsce pisał BiznesAlert.pl, a także o stworzeniu listy wspólnych projektów priorytetowych Inicjatywy.

Polska Agencja Prasowa podaje, że w trakcie Forum Biznesowego Trójmorza podpisane zostaną dwa dokumenty: deklaracja o powołaniu sieci izb handlowych Trójmorza i Rady Biznesowej Trójmorza oraz list intencyjny w sprawie utworzenia Funduszu Trójmorza. Współpraca ma się odbywać w trzech obszarach: transportu, energetyki i cyfryzacji.

Konkurencja dla Unii Europejskiej?

Po Bukareszcie prezydent RP uda się do Waszyngtonu, aby tam reprezentować kraje Trójmorza w rozmowach o współpracy biznesowej. Z informacji BiznesAlert.pl wynika, że dyplomacja USA na szczycie Trójmorza ma dokonać istotnej deklaracji o dofinansowaniu projektów regionalnych. Być może to właśnie zaangażowanie Amerykanów skłoniło Niemcy do wniosku o członkostwo w inicjatywie, o czym pisaliśmy w portalu.

Niemcy zamierzają dopilnować, że Trójmorze nie zagrozi pozycji Komisji Europejskiej w przeszłości zalewającej funduszami Europę Środkowo-Wschodnią. Warto przypomnieć, że w Europie istnieje już lista projektów priorytetowych, na której znalazły się np. terminal LNG w Świnoujściu czy gazociąg Baltic Pipe. Amerykanie mogą zadeklarować wsparcie finansowe rozbudowy infrastruktury z użyciem funduszu Trójmorza. W Bukareszcie będzie sekretarz energii Rick Perry. Okaże się kto da więcej.

– Nie możemy bowiem zapominać, że powodzenie planów Trójmorza bez UE i Stanów Zjednoczonych będzie niemożliwe. Z drugiej strony wiemy, że sukces Inicjatywy przyniesie też wymierne korzyści Unii, USA i całej przestrzeni euroatlantyckiej. Z tego względu z dużą satysfakcją przyjmujemy fakt tak licznej grupy reprezentantów UE i USA w Bukareszcie – powiedział Krzysztof Szczerski cytowany przez PAP.

Inicjatywa Trójmorza, w zależności od rozwoju sytuacji, może działać reintegrująco lub dezintegrująco na Unię Europejską. Może zatrzymać proces tworzenia Europy wielu prędkości, albo wzmocnić regionalizację polityki europejskiej. Zaangażowanie biznesowe USA może związać ten kraj mocniej z regionem Europy Środkowo-Wschodniej pomimo problemów w relacjach transatlantyckich, podobnie jak robi to już inicjatywa Wschodniej Flanki NATO. Amerykanie mogą zadeklarować wsparcie finansowe funduszu Trójmorza i konkretnych projektów wspólnego zainteresowania.

Nie przeciwko Europie

Granicą nie do przekroczenia dla Polaków powinny być ewentualne inicjatywy antyeuropejskie administracji Donalda Trumpa. Współpraca Trójmorza nie powinna zmierzać do tworzenia „konserwatywnej alternatywy” dla Europy, o której pisałem w BiznesAlert.pl. Optymiści oczekują, że w Bukareszcie dojdzie do ogłoszenia sankcji USA wobec uczestników spornego projektu Nord Stream 2. Chociaż moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, to jeśli ceną za tę deklarację miałoby być zaangażowanie Polski w inicjatywy rozbijające integrację europejską, byłaby ona zbyt wysoka.